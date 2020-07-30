Портовых инвесторов исключат из комплексного плана при отсутствии гарантий
Правительство России готовится исключить из комплексного плана магистральной инфраструктуры (КПМИ) портовые проекты, инвесторы которых многократно нарушали сроки ввода или не подтверждают заявленные инвестиции. Об этом пишет «Коммерсантъ» по итогам заседания правительственной комиссии по транспорту по председательством Андрея Белоусова, которое прошло 21 июля.
Из протокола заседания следует, что из КПМИ исключат инвесторов-нарушителей. Альтернативой исключению может стать перенос сроков ввода железнодорожной и автодорожной инфраструктуры в направлении портов, которая строится за счет государства. По итогам совещания 21 июля пресс-служба правительства сообщала, что министр транспорта Евгений Дитрих рассказал на нем о подготовке изменений в законодательство, которые будут регулировать обязательства отраслевых инвесторов по закону о морских портах. Андрей Белоусов поручил Минтрансу доработать механизм взаимодействия государства с инвесторами. Среди инвестиционных планов, которые могут быть не реализованы до 2024 г., по данным Минтранса, портовые объекты на Дальнем Востоке — в Поронайске, Шахтерске, Посьете, проекты по строительству комплекса по перегрузке глинозема, терминала по перевалки сжиженных углеводородных газов в Ванино и другие. Совокупная мощность портов, которые могут быть исключены из КПМИ — около 34,5 млн тонн.
По словам собеседника газеты. знакомого с ситуацией, планируется включить в соглашения инвесторов с «Росморпортом» требования предоставлять банковские гарантии, поручительства, залоги и т. п. и отчитываться о ходе исполнения соглашений. Собеседник полагает, что такой подход заставить инвесторов прорабатывать грузовую базу и очистит сам КПМИ от проектов, претендующих на одну и ту же потенциальную грузовую базу. Другой собеседник в отрасли отмечается, что при появлении дополнительных обязательств у инвесторов, нужны и гарантии со стороны государства и госкомпаний. Еще один собеседник газеты в качестве примера невыполнения обязательств государством привел Восточный полигон РЖД, где не были реализованы обещания монополиста.
Другой собеседник отмечает, что есть концессии и инвестиционно-подрядные модели, а дополнительных гарантий и обязательств для них не требуется. По словам директора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, КПМИ должен быть очищен от нежизнеспособных проектов, по которым нет подтвержденных источников финансирования. Банковские и иные виды гарантий станут подтверждением готовности инвестора реализовывать проект, считает Бурмистров.