Портовых инвесторов исключат из комплексного плана при отсутствии гарантий

Из протокола заседания следует, что из КПМИ исключат инвесторов-нарушителей. Альтернативой исключению может стать перенос сроков ввода железнодорожной и автодорожной инфраструктуры в направлении портов, которая строится за счет государства. По итогам совещания 21 июля пресс-служба правительства сообщала, что министр транспорта Евгений Дитрих рассказал на нем о подготовке изменений в законодательство, которые будут регулировать обязательства отраслевых инвесторов по закону о морских портах. Андрей Белоусов поручил Минтрансу доработать механизм взаимодействия государства с инвесторами. Среди инвестиционных планов, которые могут быть не реализованы до 2024 г., по данным Минтранса, портовые объекты на Дальнем Востоке — в Поронайске, Шахтерске, Посьете, проекты по строительству комплекса по перегрузке глинозема, терминала по перевалки сжиженных углеводородных газов в Ванино и другие. Совокупная мощность портов, которые могут быть исключены из КПМИ — около 34,5 млн тонн.