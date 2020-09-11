Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

«Азбука вкуса» инвестировала в стартап персонализации питания

Ведомости

«Азбука вкуса» инвестировала 33,2 млн руб. в стартап Biolink.Tech, разработчика приложения Otri для рекомендаций по питанию на основе анализов крови, и стала его акционером. Это первая такая сделка на российском рынке, сообщает РБК. «Азбука вкуса» стала миноритарным акционером стартапа с долей 4,49% и интегрировал в приложение Otri доставку продуктов из своих магазинов, сообщили изданию в Biolink.Tech.

Через приложение Otri можно заказать анализ крови с выездом на дом. Забор анализов проводит партнер компании — московский научно-лабораторный комплекс Chromolab. На основе результатов анализов пользователю выдаются персональные рекомендации по питанию, пишет РБК. Стандартное обследование по анализам в Otri, включающее забор анализов стоит почти 8 500 руб. Более краткий пакет — 5 400 руб. Средний чек из Otri, по прогнозу «Азбуки вкуса», будет в диапазоне 3000–5000 руб.

По словам заместителя президента «Азбуки вкуса» Георгия Михайлова, интеграция с Otri дополнит «уникальное торговое предложение ретейлеру, а в перспективе позволит совместно занять новую, только появляющуюся на рынке нишу».

Российские ретейлеры уже давно работают с инновационными компаниями, в частности, X5 Retail Group с 2017 г. отобрала около 150 стартапов для фазы прототипирования и пилотирования, а наработки 26 из них сеть уже внедрила. В феврале 2020 г. компания вместе с Hoff, «Билайн» и «М.Видео-Эльдорадо» создали в сотрудничестве с зарубежными акселераторами альянс по поиску и внедрению инноваций RITA. «Магнит» в июне совместно с фондом Сколково запустил акселератор для стартапов. Однако в капитал стартапов ни один российский ретейлер еще не входил.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных