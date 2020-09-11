«Азбука вкуса» инвестировала в стартап персонализации питания
«Азбука вкуса» инвестировала 33,2 млн руб. в стартап Biolink.Tech, разработчика приложения Otri для рекомендаций по питанию на основе анализов крови, и стала его акционером. Это первая такая сделка на российском рынке, сообщает РБК. «Азбука вкуса» стала миноритарным акционером стартапа с долей 4,49% и интегрировал в приложение Otri доставку продуктов из своих магазинов, сообщили изданию в Biolink.Tech.
Через приложение Otri можно заказать анализ крови с выездом на дом. Забор анализов проводит партнер компании — московский научно-лабораторный комплекс Chromolab. На основе результатов анализов пользователю выдаются персональные рекомендации по питанию, пишет РБК. Стандартное обследование по анализам в Otri, включающее забор анализов стоит почти 8 500 руб. Более краткий пакет — 5 400 руб. Средний чек из Otri, по прогнозу «Азбуки вкуса», будет в диапазоне 3000–5000 руб.
По словам заместителя президента «Азбуки вкуса» Георгия Михайлова, интеграция с Otri дополнит «уникальное торговое предложение ретейлеру, а в перспективе позволит совместно занять новую, только появляющуюся на рынке нишу».
Российские ретейлеры уже давно работают с инновационными компаниями, в частности, X5 Retail Group с 2017 г. отобрала около 150 стартапов для фазы прототипирования и пилотирования, а наработки 26 из них сеть уже внедрила. В феврале 2020 г. компания вместе с Hoff, «Билайн» и «М.Видео-Эльдорадо» создали в сотрудничестве с зарубежными акселераторами альянс по поиску и внедрению инноваций RITA. «Магнит» в июне совместно с фондом Сколково запустил акселератор для стартапов. Однако в капитал стартапов ни один российский ретейлер еще не входил.