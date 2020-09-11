«Азбука вкуса» инвестировала в стартап персонализации питания

Российские ретейлеры уже давно работают с инновационными компаниями, в частности, X5 Retail Group с 2017 г. отобрала около 150 стартапов для фазы прототипирования и пилотирования, а наработки 26 из них сеть уже внедрила. В феврале 2020 г. компания вместе с Hoff, «Билайн» и «М.Видео-Эльдорадо» создали в сотрудничестве с зарубежными акселераторами альянс по поиску и внедрению инноваций RITA. «Магнит» в июне совместно с фондом Сколково запустил акселератор для стартапов. Однако в капитал стартапов ни один российский ретейлер еще не входил.