В России ресторанам запретят включать чаевые в чек с 2021 года
Кафе и рестораны в России не смогут включать в чек чаевые с 1 января 2021 г., такие правила утвердило правительство, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«В правилах указано, что любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть добавлены в заказ (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и др.)», — говорится в сообщении. По мнению ведомства, такой подход должен исключить практику введения потребителей в заблуждение относительно реальных расходов при оказании услуг.
Вместе с тем, предприятия общепита смогут предложить потребителю другие услуги, от платы за которые он будет вправе отказаться, а если они оплачены — потребовать возврата денег. Правила также устанавливают, что кафе и рестораны обязаны будут информировать потребителей о перечне услуг и условиях их оказания, наименовании предлагаемой продукции, способах приготовления блюд и основных ингредиентов, предоставлять сведения о пищевой ценности продукции, весе порций готовых блюд и покупных товаров, емкости потребительской тары алкогольной продукции и объеме ее порции, рассказали в Роспотребнадзоре.
Заведения общепита по-прежнему будут обязаны иметь книгу отзывов и предложений и предоставлять ее потребителю по его требованию. Новые «Правила оказания услуг общественного питания» начнут действовать с 1 января 2021 г. взамен старых, которые утратят свою силу, добавили в ведомстве.