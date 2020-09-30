В России ресторанам запретят включать чаевые в чек с 2021 года

Вместе с тем, предприятия общепита смогут предложить потребителю другие услуги, от платы за которые он будет вправе отказаться, а если они оплачены — потребовать возврата денег. Правила также устанавливают, что кафе и рестораны обязаны будут информировать потребителей о перечне услуг и условиях их оказания, наименовании предлагаемой продукции, способах приготовления блюд и основных ингредиентов, предоставлять сведения о пищевой ценности продукции, весе порций готовых блюд и покупных товаров, емкости потребительской тары алкогольной продукции и объеме ее порции, рассказали в Роспотребнадзоре.