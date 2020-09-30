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В России ресторанам запретят включать чаевые в чек с 2021 года

Ведомости

Кафе и рестораны в России не смогут включать в чек чаевые с 1 января 2021 г., такие правила утвердило правительство, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В правилах указано, что любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть добавлены в заказ (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и др.)», — говорится в сообщении. По мнению ведомства, такой подход должен исключить практику введения потребителей в заблуждение относительно реальных расходов при оказании услуг.

Вместе с тем, предприятия общепита смогут предложить потребителю другие услуги, от платы за которые он будет вправе отказаться, а если они оплачены — потребовать возврата денег. Правила также устанавливают, что кафе и рестораны обязаны будут информировать потребителей о перечне услуг и условиях их оказания, наименовании предлагаемой продукции, способах приготовления блюд и основных ингредиентов, предоставлять сведения о пищевой ценности продукции, весе порций готовых блюд и покупных товаров, емкости потребительской тары алкогольной продукции и объеме ее порции, рассказали в Роспотребнадзоре.

Заведения общепита по-прежнему будут обязаны иметь книгу отзывов и предложений и предоставлять ее потребителю по его требованию. Новые «Правила оказания услуг общественного питания» начнут действовать с 1 января 2021 г. взамен старых, которые утратят свою силу, добавили в ведомстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных