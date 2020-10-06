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Продажи российских турагентств упали на фоне слухов о возможном закрытии границ

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Продажи российских туристических агентств резко упали после 5 октября, когда сенатор Валерий Рязанский заявил о возможном закрытии границ из-за пандемии, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, передает «Интерфакс». По ее словам, падение продаж также связано с ростом заболеваемости коронавирусом в стране.

«Масла в огонь подлил сенатор Рязанский, заявивший в понедельник, что из-за роста числа случаев заражения могут быть закрыты границы», — сказала Тюрина. По ее словам, теперь россияне заняли выжидательную позицию, «не бронируют на дальние даты, так как не хотят новых аннуляций и переносов». В то же время пока отмены купленных туров РТС не фиксирует.

Тюрина подчеркнула, что до 5 октября бронирования, наоборот, постоянно росли, а после начался резкий спад спроса на зарубежный отдых или поездки в дальние российские регионы. «При этом сохраняется спрос на отдых в своем или соседних регионах — например, в Ростове-на-Дону покупают Кавминводы, популярны однодневные экскурсии, выезд в загородные отели на выходные», — сказала она.

Замглавы социального комитета Совета Федерации, сенатор Валерий Рязанский 5 октября заявил, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом в России и за рубежом рассматривается вопрос повторного закрытия границ, как это уже сделал Израиль и некоторые другие страны. Он допустил приход к таким мерам в течение двух недель. Позже в правительственном оперштабе опровергли подобные намерения, заявив, что Россия не собирается ограничивать транспортное сообщения с другими странами.

Границы России частично открыты уже два месяца. В конце сентября авиасообщение было возобновлено с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. С августа границы открыты с Великобританией, Турцией, Танзанией, Австрией, Абхазией, Черногорией и Швейцарией (в последнем случае — при наличии вида на жительство в стране). До этого границы России были закрыты в течение почти четырех месяцев. Однако с середины сентября ситуация в Москве и ряде регионов стала ухудшаться, был введен ряд ограничений в связи с ростом заболеваемости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных