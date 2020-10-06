Продажи российских турагентств упали на фоне слухов о возможном закрытии границ

Границы России частично открыты уже два месяца. В конце сентября авиасообщение было возобновлено с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. С августа границы открыты с Великобританией, Турцией, Танзанией, Австрией, Абхазией, Черногорией и Швейцарией (в последнем случае — при наличии вида на жительство в стране). До этого границы России были закрыты в течение почти четырех месяцев. Однако с середины сентября ситуация в Москве и ряде регионов стала ухудшаться, был введен ряд ограничений в связи с ростом заболеваемости.