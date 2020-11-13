Турция наложила на Google штраф в $25,6 млн

Это не в первый раз, когда американский технологический гигант уличается в недобросовестной конкуренции и наказывается штрафами в разных странах. В частности, в декабре 2019 г. Франция обязала выплатить Google 150 млн евро за нарушение закона о конкуренции. Всего Google получил от Еврокомиссии более 8 млрд евро штрафов. Последний крупный штраф был назначен властями ЕС в июле 2019 г. : ведомство оштрафовало Alphabet (материнская компания Google) на 4,34 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением.