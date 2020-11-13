Турция наложила на Google штраф в $25,6 млн
Совет по вопросам конкуренции Турции обязал Google заплатить штраф в размере 196,7 млн турецких лир ($25,6 млн), за «недобросовестное поведение», сообщает агентство Anadolu.
В результате расследования в отношении турецкой дочки Google Reklamcılık, а также Pazarlama Ltd, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited и Alphabet Inc, турецкий регулятор пришел к выводу, что корпорация и ее подразделения «злоупотребляли своим доминирующим положением на общем поисковом рынке».
По данным Совета по вопросам конкуренции Турции, Google занял первое место в общих результатах поиска с рекламой за счет интенсивного размещения текстовых объявлений и органических результатов, которые не приносят доход от рекламы. Это, по мнению регулятора, затрудняет работу на рынке контентных услуг Турции и нарушает закон «О защите конкуренции».
«В этом контексте руководсвто Совета постановило наложить административный штраф на указанное предприятие в размере 196 миллионов 708 тысяч 54,78 турецких лир», — цитирует агентство заявление ведомства.
Это не в первый раз, когда американский технологический гигант уличается в недобросовестной конкуренции и наказывается штрафами в разных странах. В частности, в декабре 2019 г. Франция обязала выплатить Google 150 млн евро за нарушение закона о конкуренции. Всего Google получил от Еврокомиссии более 8 млрд евро штрафов. Последний крупный штраф был назначен властями ЕС в июле 2019 г. : ведомство оштрафовало Alphabet (материнская компания Google) на 4,34 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением.
В связи с неоднократными нарушениями антимонопольного законодательства со стороны Google и Facebook Евросоюз готовит новый закон о цифровых услугах (Digital Services Act). Он должен изменить регулирование онлайн-платформ и сформировать единые правила на территории Евросоюза. Новый закон ЕС призван устранить различия в правилах разных стран. Еврокомиссия обнародует предложения к закону до конца 2020 г.