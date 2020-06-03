Евросоюз готовит масштабную реформу регулирования онлайн-платформ

Работа над новым законом будет идти в двух основных направлениях. Первый набор правил касается ответственности поставщиков цифровых услуг, в том числе за контент, публикуемый пользователями. Здесь необходимо найти баланс между безопасным интернетом и защитой свободы слова. Второй набор правил посвящен честной конкуренции, ведь сейчас на этих рынках доминируют несколько крупных компаний, в частности Google и Facebook.