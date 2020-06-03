Евросоюз готовит масштабную реформу регулирования онлайн-платформ

Евросоюз готовит масштабную реформу регулирования онлайн-платформОно не менялось 20 лет, нужно определить ответственность компаний и установить общие правила в регионе
Еврокомиссия начала публичные консультации по поводу разрабатываемого закона о цифровых услугах (Digital Services Act). Он должен изменить регулирование онлайн-платформ и сформировать единые правила на территории Евросоюза.
Правовые рамки для цифровых услуг на территории ЕС не менялись с 2000 г., говорится в заявлении ЕК. Но с тех пор многое изменилось. «Онлайн-платформы стали играть важную роль в нашей жизни, экономике и демократии. Вместе с этим растет и ответственность», – заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
Работа над новым законом будет идти в двух основных направлениях. Первый набор правил касается ответственности поставщиков цифровых услуг, в том числе за контент, публикуемый пользователями. Здесь необходимо найти баланс между безопасным интернетом и защитой свободы слова. Второй набор правил посвящен честной конкуренции, ведь сейчас на этих рынках доминируют несколько крупных компаний, в частности Google и Facebook.