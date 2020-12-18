Глава Минпромторга сообщил о снижении цен на сахар и подсолнечное масло
Цены на базовые продукты питания в российских магазинах начали снижаться, заявил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«Это уже фактически видно», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о том, когда люди увидят снижение цен на продукты.
16 декабря Минсельхоз и Минпромторг заключили с производителями, торговыми сетями и отраслевыми ассоциациями соглашения, в соответствии с которыми цены на сахар и подсолнечное масло должны быть скорректированы в пятидневный срок со дня их подписания.
Министр отметил, что к соглашениям на этапе их подписания присоединились пять крупных федеральных сетей. «Уже более 50 производителей присоединилось к этому соглашению и основная часть региональных и все федеральные сети», — рассказал он.
Ситуация с ростом цен на продукты начала обсуждаться после совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. На совещании 9 декабря Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться.