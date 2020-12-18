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Глава Минпромторга сообщил о снижении цен на сахар и подсолнечное масло

Ведомости

Цены на базовые продукты питания в российских магазинах начали снижаться, заявил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Это уже фактически видно», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о том, когда люди увидят снижение цен на продукты.

16 декабря Минсельхоз и Минпромторг заключили с производителями, торговыми сетями и отраслевыми ассоциациями соглашения, в соответствии с которыми цены на сахар и подсолнечное масло должны быть скорректированы в пятидневный срок со дня их подписания.

Министр отметил, что к соглашениям на этапе их подписания присоединились пять крупных федеральных сетей. «Уже более 50 производителей присоединилось к этому соглашению и основная часть региональных и все федеральные сети», — рассказал он.

Ситуация с ростом цен на продукты начала обсуждаться после совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. На совещании 9 декабря Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных