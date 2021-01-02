РБК: норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток – 2»
«DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы «Северный поток – 2» в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки проекта», – приводит издание текст заявления.
DNV GL является партнером «Северного потока» и сертифицирует его с 2012 г. Это нужно для минимизации рисков от трубопровода для людей, имущества и окружающей среды.
Как отмечает издание, сертификация «Северного потока – 2» обязательна на его датском участке. Пока строительство такового не стартовало. Оно было запланировано на январь 2021 г. При этом Датское энергетическое агентство (DEA), со своей стороны, заявило, что сертифицировать участок может любая «третья сторона», способная выпустить легитимный сертификат соответствия.
Ранее Сенат Конгресса США преодолел 1 января вето американского президента Дональда Трампа относительно оборонного бюджета на 2021 финансовый год, предусматривающего санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». В соответствии с документом, иностранные компании, предоставляющие услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода, должны в течение 30 дней выйти из проекта, иначе они тоже подвергнутся санкциям.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока – 2» – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому». США расценивают газопровод как «угрозу энергетической безопасности Европы». 28 декабря немецкая газета Handelsblatt сообщила о завершении работы по строительству отрезка газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море.