РБК: норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток – 2»

Как отмечает издание, сертификация «Северного потока – 2» обязательна на его датском участке. Пока строительство такового не стартовало. Оно было запланировано на январь 2021 г. При этом Датское энергетическое агентство (DEA), со своей стороны, заявило, что сертифицировать участок может любая «третья сторона», способная выпустить легитимный сертификат соответствия.