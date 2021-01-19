«Газпром» намерен достроить «Северный поток-2»

«Что касается "Северного потока — 2", как вы знаете, проект находится под сильным санкционным давлением, поэтому мы довольно сильно ограничены в комментариях относительно путей его реализации. Я могу подтвердить, что "Газпром" намерен завершить этот проект, построить газопровод и поставлять по нему газ своим европейским потребителям», — сказал представитель «Газпрома» в ходе конференц-колла с инвесторами.