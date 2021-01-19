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«Газпром» намерен достроить «Северный поток-2»

Ведомости

«Северный поток — 2» находится под сильным санкционным давлением, но «Газпром» намерен завершить строительство газопровода, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании. 

В Германии создали фонд для обхода санкций против «Северного потока — 2»

«Что касается "Северного потока — 2", как вы знаете, проект находится под сильным санкционным давлением, поэтому мы довольно сильно ограничены в комментариях относительно путей его реализации. Я могу подтвердить, что "Газпром" намерен завершить этот проект, построить газопровод и поставлять по нему газ своим европейским потребителям», — сказал представитель «Газпрома» в ходе конференц-колла с инвесторами. 

Ранее сегодня стало известно, что в Германии создали экологический фонд, который поможет обойти санкции в отношении проекта «Северный поток — 2», сообщил министр энергетики земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому».

Ранее по теме: «Газпром» допустил приостановку «Северного потока — 2» из-за политических рисков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных