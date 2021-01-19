«Газпром» намерен достроить «Северный поток-2»
«Что касается "Северного потока — 2", как вы знаете, проект находится под сильным санкционным давлением, поэтому мы довольно сильно ограничены в комментариях относительно путей его реализации. Я могу подтвердить, что "Газпром" намерен завершить этот проект, построить газопровод и поставлять по нему газ своим европейским потребителям», — сказал представитель «Газпрома» в ходе конференц-колла с инвесторами.
Ранее сегодня стало известно, что в Германии создали экологический фонд, который поможет обойти санкции в отношении проекта «Северный поток — 2», сообщил министр энергетики земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому».