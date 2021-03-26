Норвегия заблокировала сделку по покупке завода Rolls-Royce «Трансмашхолдингом»
«Правительство с помощью королевской резолюции сегодня обязало компанию Rolls Royce остановить продажу норвежского завода Bergen Engines компаниям "Трансмашхолдинга", — говорится в сообщении.
О планах представить соответствующую резолюцию в Норвегии сообщили 23 марта. Свое решение норвежские власти обосновали тем, что приобретение завода Россией может угрожать национальной безопасности их страны.
В ТМХ с такой оценкой не согласились. «В ходе подготовки сделки ТМХ не было обнаружено ничего, что могло бы свидетельствовать о применимости к сделке закона о безопасности Норвегии», — заявили в компании. Вдобавок там выразили готовность найти пути выведения сделки из-под действия закона, на который ссылаются норвежские власти.
4 февраля ТМХ сообщил о достижении договоренности между TMH International и Rolls-Royce Group о приобретении завода Bergen Engines, производящего дизельные и газопоршневые среднеоборотные двигатели. Сумма потенциальной сделки не раскрывалась, однако Агентство безопасности Норвегии оценило ее в €150 млн или $178 млн.