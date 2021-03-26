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Норвегия заблокировала сделку по покупке завода Rolls-Royce «Трансмашхолдингом»

Ведомости

Правительство Норвегии обязало компанию Rolls-Royce Group остановить продажу завода Bergen Engines «Трансмашхолдингу» (ТМХ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу норвежского кабмина.

«Правительство с помощью королевской резолюции сегодня обязало компанию Rolls Royce остановить продажу норвежского завода Bergen Engines компаниям "Трансмашхолдинга", — говорится в сообщении.

О планах представить соответствующую резолюцию в Норвегии сообщили 23 марта. Свое решение норвежские власти обосновали тем, что приобретение завода Россией может угрожать национальной безопасности их страны.

В ТМХ с такой оценкой не согласились. «В ходе подготовки сделки ТМХ не было обнаружено ничего, что могло бы свидетельствовать о применимости к сделке закона о безопасности Норвегии», — заявили в компании. Вдобавок там выразили готовность найти пути выведения сделки из-под действия закона, на который ссылаются норвежские власти.

4 февраля ТМХ сообщил о достижении договоренности между TMH International и Rolls-Royce Group о приобретении завода Bergen Engines, производящего дизельные и газопоршневые среднеоборотные двигатели. Сумма потенциальной сделки не раскрывалась, однако Агентство безопасности Норвегии оценило ее в €150 млн или $178 млн.

Ранее по теме: МИД прокомментировал запрет Норвегии на продажу завода Rolls-Royce ТМХ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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