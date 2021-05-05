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В Германии призвали ввести мораторий на «Северный поток — 2»

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Для восстановления партнерского взаимодействия между США и Германией необходимо наложить мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2», заявил координатор немецкого правительства по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер во время онлайн-конференции фракции ХДС/ХСС в Бундестаге.

«Если мы хотим использовать это окно возможностей для нового старта, для нового трансатлантического союза, как мы это описали в нашем позиционном документе, то нужно видеть реальность: возможно, желание того, что "Северный поток — 2" исчезнет и не будет столь важен, что новая администрация в США не придаст этому столь большого значения, не оправдалось», — цитирует «РИА Новости» Байера.

Он отметил, что накануне в Лондоне во время переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом была подтверждена позиция Вашингтона против реализации проекта.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «Северный поток — 2» относится к вопросам, по которым в трансатлантическом аспекте нет единой оценки, а США были и остаются важнейшим и незаменимым партнером Европы.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных