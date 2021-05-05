В Германии призвали ввести мораторий на «Северный поток — 2»
Для восстановления партнерского взаимодействия между США и Германией необходимо наложить мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2», заявил координатор немецкого правительства по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер во время онлайн-конференции фракции ХДС/ХСС в Бундестаге.
«Если мы хотим использовать это окно возможностей для нового старта, для нового трансатлантического союза, как мы это описали в нашем позиционном документе, то нужно видеть реальность: возможно, желание того, что "Северный поток — 2" исчезнет и не будет столь важен, что новая администрация в США не придаст этому столь большого значения, не оправдалось», — цитирует «РИА Новости» Байера.
Он отметил, что накануне в Лондоне во время переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом была подтверждена позиция Вашингтона против реализации проекта.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «Северный поток — 2» относится к вопросам, по которым в трансатлантическом аспекте нет единой оценки, а США были и остаются важнейшим и незаменимым партнером Европы.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году.