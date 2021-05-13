Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Бизнес

Alibaba получила квартальный убыток впервые с 2014 года после рекордного штрафа

Ведомости

Один из крупнейших мировых игроков в сфере электронной коммерции — китайская Alibaba Group — получила операционный убыток в I квартале в размере $1,2 млрд (7,7 млрд юаней). Компания получила квартальный убыток впервые с того момента, как стала публичной в 2014 г., пишет Reuters. 

Акции компании, торгующиеся на Гонконгской фондовой бирже, упали после публикации отчетности на 3% по отношению к закрытию предыдущей торговой сессии — до 213,2 гонконгских долларов. 

Компания получила убыток из-за того, что в начале года государственное управление по контролю за рынком Китая оштрафовало Alibaba почти на $2,8 млрд за нарушение антимонопольного законодательства. Это рекордный корпоративный штраф в истории Китая. 

По результатам расследования регулятор пришел к выводу, что Alibaba использовала правила платформы и технические методы «для поддержания и укрепления собственной рыночной власти и получения неправомерных конкурентных преимуществ», говорилось в сообщении регулятора. В конце декабря The Wall Street Journal сообщала, что антимонопольные органы Китая готовятся наложить крупнейший штраф на Alibaba в связи с недовольством лидера КНР Си Цзиньпина высказываниями основателя компании Джека Ма, который часто критиковал банковскую систему Китая. 

«Решение о штрафных санкциях побудило нас задуматься о взаимоотношениях между платформенной экономикой и обществом, а также о наших социальных обязанностях и обязательствах», — приводит Reuters сегодняшние слова генерального директора Alibaba Даниэля Чжана. 

17 апреля агентство сообщило, что Джек Ма может продать свою долю в самой дорогой финтех-компании мира Ant Group, которой ранее власти Китая не разрешили провести IPO. Народный банк и Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности КНР провели переговоры с Джеком Ма и представителями Ant Group, в ходе которых обсуждалась возможность продажи бизнесменом своей доли в компании, утверждало агентство. Сейчас Ма является основным акционером Ant Group. 

Ранее по теме: На Alibaba наложен рекордный для Китая штраф

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных