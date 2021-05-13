Alibaba получила квартальный убыток впервые с 2014 года после рекордного штрафа

17 апреля агентство сообщило, что Джек Ма может продать свою долю в самой дорогой финтех-компании мира Ant Group, которой ранее власти Китая не разрешили провести IPO. Народный банк и Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности КНР провели переговоры с Джеком Ма и представителями Ant Group, в ходе которых обсуждалась возможность продажи бизнесменом своей доли в компании, утверждало агентство. Сейчас Ма является основным акционером Ant Group.