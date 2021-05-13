Alibaba получила квартальный убыток впервые с 2014 года после рекордного штрафа
Один из крупнейших мировых игроков в сфере электронной коммерции — китайская Alibaba Group — получила операционный убыток в I квартале в размере $1,2 млрд (7,7 млрд юаней). Компания получила квартальный убыток впервые с того момента, как стала публичной в 2014 г., пишет Reuters.
Акции компании, торгующиеся на Гонконгской фондовой бирже, упали после публикации отчетности на 3% по отношению к закрытию предыдущей торговой сессии — до 213,2 гонконгских долларов.
Компания получила убыток из-за того, что в начале года государственное управление по контролю за рынком Китая оштрафовало Alibaba почти на $2,8 млрд за нарушение антимонопольного законодательства. Это рекордный корпоративный штраф в истории Китая.
По результатам расследования регулятор пришел к выводу, что Alibaba использовала правила платформы и технические методы «для поддержания и укрепления собственной рыночной власти и получения неправомерных конкурентных преимуществ», говорилось в сообщении регулятора. В конце декабря The Wall Street Journal сообщала, что антимонопольные органы Китая готовятся наложить крупнейший штраф на Alibaba в связи с недовольством лидера КНР Си Цзиньпина высказываниями основателя компании Джека Ма, который часто критиковал банковскую систему Китая.
«Решение о штрафных санкциях побудило нас задуматься о взаимоотношениях между платформенной экономикой и обществом, а также о наших социальных обязанностях и обязательствах», — приводит Reuters сегодняшние слова генерального директора Alibaba Даниэля Чжана.
17 апреля агентство сообщило, что Джек Ма может продать свою долю в самой дорогой финтех-компании мира Ant Group, которой ранее власти Китая не разрешили провести IPO. Народный банк и Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности КНР провели переговоры с Джеком Ма и представителями Ant Group, в ходе которых обсуждалась возможность продажи бизнесменом своей доли в компании, утверждало агентство. Сейчас Ма является основным акционером Ant Group.