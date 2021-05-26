«Новатэк» заложил 60% в «Арктик СПГ 2»

«Арктик СПГ 2» — проект по производству сжиженного природного газа, предусматривающий строительство на Гыданском полуострове (ЯНАО) трех технологических линий мощностью 6,6 млн т в год каждая и стабильного газового конденсата общей мощностью до 1,6 млн т в год. Стоимость проекта оценивается в $20–21 млрд. Акционерами проекта являются «Новатэк» (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), «дочка» китайской CNPC — CNODC (10%), а также консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%). Ресурсная база проекта — Утреннее месторождение в ЯНАО, доказанные и вероятные запасы которого на конец 2020 г. по стандартам PRMS составили 1,434 трлн куб. м природного газа и 90 млн т жидких углеводородов.