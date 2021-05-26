«Новатэк» заложил 60% в «Арктик СПГ 2»
«Новатэк» заложил свою долю в крупнейшем проекте по производству сжиженного газа на полуострове Гыдан — «Арктик СПГ 2», следует из сообщения на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц (Федресурса).
«В залог передана доля в уставном капитале ООО "Арктик СПГ 2" в размере 60% уставного капитала, номинальной стоимостью 9 585 546 000 руб.», — сообщает «Новатэк». Кому заложены акции — ресурс не раскрывает.
О том, что принадлежащий «Новатэку» 60% пакет может быть заложен для привлечения внешнего финансирования под проект сообщалось в апреле в материалах к собранию акционеров. Финансирование предоставляет пул банков. Первый транш в размере 3,1 млрд евро был сделан в конце апреля 2021 г. Сбербанком, Газпромбанком, Bank GPB International S.A. (входит в группу Газпромбанка), госкорпорацией ВЭБ и банком «Открытие». В целом компания намерена привлечь заемного финансирования для реализации проекта на $11 млрд, говорил в феврале зампред правления «Новатэка» Марк Джетвей.
«Арктик СПГ 2» — проект по производству сжиженного природного газа, предусматривающий строительство на Гыданском полуострове (ЯНАО) трех технологических линий мощностью 6,6 млн т в год каждая и стабильного газового конденсата общей мощностью до 1,6 млн т в год. Стоимость проекта оценивается в $20–21 млрд. Акционерами проекта являются «Новатэк» (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), «дочка» китайской CNPC — CNODC (10%), а также консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%). Ресурсная база проекта — Утреннее месторождение в ЯНАО, доказанные и вероятные запасы которого на конец 2020 г. по стандартам PRMS составили 1,434 трлн куб. м природного газа и 90 млн т жидких углеводородов.