«Автоваз» продлит простой части производства из-за нехватки комплектующих
«Автоваз» продлит простой части производства на следующей неделе из-за дефицита в поставках электронных компонентов, говорится в сообщении компании.
«Незапланированный дефицит в поставках электронных компонентов на «Автоваз» продолжается. Компания вынуждена продлить время простоя производственных линий на следующей неделе. Линия №1 (платформа B0) будет остановлена 7-9 июня. Линия №3 (Niva Legend) и Линия №5 (Granta) будут остановлены с 7 по 11 июня», — сообщает компания.
В текущей ситуации компания намерена нарастить выпуск автомобилей семейства Lada Vesta и Lada Niva Travel, производство которых не затронуто недопоставками компонентов.
«Автоваз» 31 мая сообщил, что приостановит производство автомобилей 2 и 3 июня 2021 г. на линиях № 1, где собирают автомобили на платформе B0 (альянса Renault-Nissan) и № 5, где ведется производство Lada Granta, из-за недостатка поставок некоторых комплектующих.
В мае 2021 г. в России продано 38 284 легковых и легких коммерческих автомобиля Lada, что почти в 2,5 раза превышает результаты мая 2020 г. и на 33% выше продаж мая 2019 г. Всего с января по май 2021 г. было продано 160 123 автомобиля, что на 53% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.