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«Автоваз» продлит простой части производства из-за нехватки комплектующих

Ведомости

«Автоваз» продлит простой части производства на следующей неделе из-за дефицита в поставках электронных компонентов, говорится в сообщении компании.

«Незапланированный дефицит в поставках электронных компонентов на «Автоваз» продолжается. Компания вынуждена продлить время простоя производственных линий на следующей неделе. Линия №1 (платформа B0) будет остановлена 7-9 июня. Линия №3 (Niva Legend) и Линия №5 (Granta) будут остановлены с 7 по 11 июня», — сообщает компания.

В текущей ситуации компания намерена нарастить выпуск автомобилей семейства Lada Vesta и Lada Niva Travel, производство которых не затронуто недопоставками компонентов.

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«Автоваз» 31 мая сообщил, что приостановит производство автомобилей 2 и 3 июня 2021 г. на линиях № 1, где собирают автомобили на платформе B0 (альянса Renault-Nissan) и № 5, где ведется производство Lada Granta, из-за недостатка поставок некоторых комплектующих.

В мае 2021 г. в России продано 38 284 легковых и легких коммерческих автомобиля Lada, что почти в 2,5 раза превышает результаты мая 2020 г. и на 33% выше продаж мая 2019 г. Всего с января по май 2021 г. было продано 160 123 автомобиля, что на 53% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.

Ранее по теме: «Автоваз» приостановит производство Lada Granta из-за нехватки комплектующих

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных