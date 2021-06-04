Volkswagen в 2024 году наладит выпуск турбодвигателей 1,4 л на заводе в Калуге
«Фольксваген Груп Рус» с 2024 г. будет выпускать турбодвигатели объемом 1,4 литра на своем заводе в Калужской области, компания вложит в проект 6 млрд руб. Меморандум о соответствующих намерениях производитель подписал с правительством Калужской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Фольксваген Груп Рус» инвестирует 6 млрд руб. в реализацию данного проекта. Новый двигатель 1.4 TSI мощностью 110 кВт (150 л.с.) будет выпускаться на заводе компании совместно с производимым на данный момент двигателем 1.6 MPI. После запуска проекта максимальная мощность по выпуску двигателей в Калуге возрастет с текущих 150 до 240 тыс. единиц в год. Благодаря проекту может быть создано до 80 новых рабочих мест», — говорится в сообщении Volkswagen к меморандуму.
Новое производство будет располагаться на базе уже имеющегося завода двигателей компании. Он находится в индустриальном парке Грабцево в Калуге, в 170 км к юго-западу от Москвы. Двигатели, выпускаемые в Калуге сейчас, устанавливаются на наиболее популярные модели российского производства: Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Octavia, а также новый Volkswagen Taos.
Гендиректор Volksagen в России Штефан Меха отметил, что данный проект будет реализован в рамках заключенного компанией в 2019 г. специнвестконтракта.
«Производство нового мощного турбированного двигателя позволит нам расширить наше предложение для клиентов, диверсифицировать линейку двигателей и создать новые рабочие места в Калужской области», — сказал топ-менеджер.