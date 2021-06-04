Volkswagen в 2024 году наладит выпуск турбодвигателей 1,4 л на заводе в Калуге

«Фольксваген Груп Рус» инвестирует 6 млрд руб. в реализацию данного проекта. Новый двигатель 1.4 TSI мощностью 110 кВт (150 л.с.) будет выпускаться на заводе компании совместно с производимым на данный момент двигателем 1.6 MPI. После запуска проекта максимальная мощность по выпуску двигателей в Калуге возрастет с текущих 150 до 240 тыс. единиц в год. Благодаря проекту может быть создано до 80 новых рабочих мест», — говорится в сообщении Volkswagen к меморандуму.