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Volkswagen в 2024 году наладит выпуск турбодвигателей 1,4 л на заводе в Калуге

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«Фольксваген Груп Рус» с 2024 г. будет выпускать турбодвигатели объемом 1,4 литра на своем заводе в Калужской области, компания вложит в проект 6 млрд руб. Меморандум о соответствующих намерениях производитель подписал с правительством Калужской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Фольксваген Груп Рус» инвестирует 6 млрд руб. в реализацию данного проекта. Новый двигатель 1.4 TSI мощностью 110 кВт (150 л.с.) будет выпускаться на заводе компании совместно с производимым на данный момент двигателем 1.6 MPI. После запуска проекта максимальная мощность по выпуску двигателей в Калуге возрастет с текущих 150 до 240 тыс. единиц в год. Благодаря проекту может быть создано до 80 новых рабочих мест», — говорится в сообщении Volkswagen к меморандуму.

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Новое производство будет располагаться на базе уже имеющегося завода двигателей компании. Он находится в индустриальном парке Грабцево в Калуге, в 170 км к юго-западу от Москвы. Двигатели, выпускаемые в Калуге сейчас, устанавливаются на наиболее популярные модели российского производства: Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Octavia, а также новый Volkswagen Taos.

Гендиректор Volksagen в России Штефан Меха отметил, что данный проект будет реализован в рамках заключенного компанией в 2019 г. специнвестконтракта.

«Производство нового мощного турбированного двигателя позволит нам расширить наше предложение для клиентов, диверсифицировать линейку двигателей и создать новые рабочие места в Калужской области», — сказал топ-менеджер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных