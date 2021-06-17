Власти Москвы разрешили отстранять без зарплаты непривившихся сотрудников общепита

Ранее сегодня общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства, основательница сети семейных кафе и кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова, также присутствовавшая на встрече с Собяниным, сообщила «Ведомостям», что коронавирусные ограничения, введенные мэром Москвы с 13 по 20 июня, продлятся минимум до 27 июня. Речь идет о запрете посещения зоопарков, детских игровых комнат, закрытии аттракционов в крупных парках, детских и спортивных площадок, пунктов проката, беседок и других объектов отдыха и развлечений. Кроме этого, общепиту по-прежнему нельзя будет работать с 23:00 до 6:00, за исключением еды на вынос. Фудкорты в торговых центрах смогут работать только на доставку, уточнила Татулова.