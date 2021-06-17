Власти Москвы разрешили отстранять без зарплаты непривившихся сотрудников общепита
Власти Москвы разрешили рестораторам отстранять от работы непривившихся от коронавируса сотрудников без выплат. Об этом сообщил сооснователь ресторанного холдинга Hurma Management Group Дмитрий Левицкий, присутствовавший на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с представителями бизнес-сообщества 17 июня.
«У нас есть право отстранить сотрудника от работы без содержания, если он отказывается прививаться, основываясь на вчерашнем указе Роспотребнадзора», — написал Левицкий в своем Telegram. Он добавил, что прививку от коронавируса «вероятно временно включат в набор обязательных для медкнижек».
«Те заведения, процент привитых в которых будет меньше 60, скорее всего, будут закрывать. Штрафовать и закрывать в любом случае будут не раньше 15-го июля», — добавил Левицкий. Он также отметил, что мэрия одобрила предложение о вакцинации мигрантов. По его словам, она начнется «не позднее 7 июля».
Ресторатор уточнил, что в мэрии решили перейти к подобным мерам из-за того, что в столице начал распространяться индийский штамм коронавируса, причем, по его словам, антитела, выработанные после заболевания китайским вариантом вируса, не защищают от нового. «Все, что происходит сейчас — экстренные меры, никто не ожидал еще 10 дней назад такого экстремального роста госпитализаций», — пояснил Левицкий, отметив, что если не действовать таким образом, «угроза локдауна вполне осязаема».
Ресторатор также допустил, что вскоре в Москве начнется эксперимент по антиковидным зонам в ресторанах, куда будут пускать только вакцинированных граждан.
«На первом этапе заведения смогут начать пускать внутрь только гостей с прививками. Всем, кто привился, будет генериться QR-код в госуслугах. Гость показывает его на входе вместе с паспортом. В таком случае заведение может не проверять температуру на входе, не соблюдать дистанцию и работать после 23х, а гости могут быть без масок и перчаток», — отметил Левицкий.
На втором этапе эксперимента, если в заведении привиты все сотрудники, и на входе контролируется, что гость либо привит, либо имеет свежий ПЦР тест, сделанный в Москве (все это будет привязано к QR-коду), можно будет отменить внутри заведения все ограничения, пояснил Левицкий.
Ранее сегодня общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства, основательница сети семейных кафе и кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова, также присутствовавшая на встрече с Собяниным, сообщила «Ведомостям», что коронавирусные ограничения, введенные мэром Москвы с 13 по 20 июня, продлятся минимум до 27 июня. Речь идет о запрете посещения зоопарков, детских игровых комнат, закрытии аттракционов в крупных парках, детских и спортивных площадок, пунктов проката, беседок и других объектов отдыха и развлечений. Кроме этого, общепиту по-прежнему нельзя будет работать с 23:00 до 6:00, за исключением еды на вынос. Фудкорты в торговых центрах смогут работать только на доставку, уточнила Татулова.
Накануне главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, согласно которому работники сферы торговли и услуг должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Такое же постановление выпустила главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова. Обязательные прививки должны сделать работники торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, общепита, банков, почты, МФЦ, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения и другие. Власти Подмосковья уже пригрозили не допускать до работы непривитых водителей автобусов и такси. «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и Gett поддержали постановления властей Москвы и Московской области о необходимости обязательной вакцинации таксистов.