iHerb подал заявку на проведение IPO в США

28 апреля 2020 г. Роскомнадзор внес IP-адреса мобильного приложения iHerb в реестр информации, запрещенной к распространению в России. В мае 2020 г. iHerb предупредил пользователей о приостановке работы своих приложений в России. При этом уже в июне 2021 г. компания заявила о планах инвестиций в размере 1,5 млрд руб. в регистрацию продукции в России. Это позволит компании реализовывать свои товары в том числе в российских аптеках, говорил «Ведомостям» представитель компании. Сейчас приобрести их можно только на ее маркетплейсе на условиях трансграничной торговли.