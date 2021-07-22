iHerb подал заявку на проведение IPO в США
Американский маркетплейс iHerb представил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект заявления о регистрации по форме S-1 касательно предлагаемого первичного размещения своих обыкновенных акций, говорится в сообщении компании.
Пока параметры планируемого IPO не определены, подготовка к размещению начнется после проверки Комиссии по ценным бумагам и биржам США и будет зависеть от рыночных и других условий.
Маркетплейс iHerb – один из крупнейших в мире интернет-продавцов БАДов и уходовой косметики. По данным «Infoline-аналитики», общемировые продажи компании превышают $500 млн в год. В России по итогам 2019 г. (более поздних данных нет) они составляли свыше 7 млрд руб.
Весной прошлого года Ульяновский областной суд заблокировал мобильное приложение iHerb в App Store и Google Play после того, как исполнительный директор Союза производителей БАДов (включает «Эвалар», «Алтайский кедр», Amway и др.) Александр Жестков пожаловался в Генпрокуратуру на то, что сервис предлагал товары, содержащие растения, запрещенные к продажам в странах Евразийского экономического союза.
28 апреля 2020 г. Роскомнадзор внес IP-адреса мобильного приложения iHerb в реестр информации, запрещенной к распространению в России. В мае 2020 г. iHerb предупредил пользователей о приостановке работы своих приложений в России. При этом уже в июне 2021 г. компания заявила о планах инвестиций в размере 1,5 млрд руб. в регистрацию продукции в России. Это позволит компании реализовывать свои товары в том числе в российских аптеках, говорил «Ведомостям» представитель компании. Сейчас приобрести их можно только на ее маркетплейсе на условиях трансграничной торговли.