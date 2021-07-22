Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

iHerb подал заявку на проведение IPO в США

Ведомости

Американский маркетплейс iHerb представил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект заявления о регистрации по форме S-1 касательно предлагаемого первичного размещения своих обыкновенных акций, говорится в сообщении компании. 

Пока параметры планируемого IPO не определены, подготовка к размещению начнется после проверки Комиссии по ценным бумагам и биржам США и будет зависеть от рыночных и других условий.

Маркетплейс iHerb – один из крупнейших в мире интернет-продавцов БАДов и уходовой косметики. По данным «Infoline-аналитики», общемировые продажи компании превышают $500 млн в год. В России по итогам 2019 г. (более поздних данных нет) они составляли свыше 7 млрд руб.

Весной прошлого года Ульяновский областной суд заблокировал мобильное приложение iHerb в App Store и Google Play после того, как исполнительный директор Союза производителей БАДов (включает «Эвалар», «Алтайский кедр», Amway и др.) Александр Жестков пожаловался в Генпрокуратуру на то, что сервис предлагал товары, содержащие растения, запрещенные к продажам в странах Евразийского экономического союза. 

28 апреля 2020 г. Роскомнадзор внес IP-адреса мобильного приложения iHerb в реестр информации, запрещенной к распространению в России. В мае 2020 г. iHerb предупредил пользователей о приостановке работы своих приложений в России. При этом уже в июне 2021 г. компания заявила о планах инвестиций в размере 1,5 млрд руб. в регистрацию продукции в России. Это позволит компании реализовывать свои товары в том числе в российских аптеках, говорил «Ведомостям» представитель компании. Сейчас приобрести их можно только на ее маркетплейсе на условиях трансграничной торговли. 

Ранее по теме: Американский маркетплейс iHerb начинает регистрировать свои БАДы в России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных