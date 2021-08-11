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«Газпром» заявил о выполнении обязательств перед потребителями в ЕС

Ведомости

«Газпром экспорт» продолжает в полном объеме выполнять все заявки по своим твердым обязательствам перед европейскими потребителями на фоне снижения прокачки газа по газопроводу Ямал — Европа, заявили в пресс-службе компании.

«Газпром экспорт» продолжает в полном объеме выполнять все заявки по своим твердым обязательствам перед европейскими потребителями. Используются доступные возможности и маршруты поставок газа для обеспечения заявок», — цитирует ТАСС пресс-службу.

Ранее сообщалось, что прокачка газа по газопроводу Ямал — Европа 11 августа упала почти в 1,5 раза по сравнению с уровнем предыдущего дня. Перед этим прокачка газа уже падала из-за пожара на газовом заводе в Новом Уренгое. Так, в среднем по магистрали 10 августа поставлялось на входе в газотранспортную систему Германии по 1,5 млн кубометров в час. Утром 11 августа поток снизился до 1 млн кубов в час. 

Ямал — Европа — транснациональный магистральный экспортный газопровод, введенный в эксплуатацию в 1999 г. Он соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с потребителями в Европе. Общая протяженность газопровода превышает 2000 км. Проектная мощность — 32,9 млрд кубометров газа в год. Протяженность российского участка, проходящего через Тверскую и Смоленскую области, составляет 402 км с четырьмя компрессорными станциями. Далее Ямал — Европа проходит через Белоруссию, Польшу и Германию.

Ранее по теме: Оператор сообщил о повторном падении прокачки газа по газопроводу «Ямал — Европа»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных