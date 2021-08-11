«Газпром» заявил о выполнении обязательств перед потребителями в ЕС
«Газпром экспорт» продолжает в полном объеме выполнять все заявки по своим твердым обязательствам перед европейскими потребителями на фоне снижения прокачки газа по газопроводу Ямал — Европа, заявили в пресс-службе компании.
Ранее сообщалось, что прокачка газа по газопроводу Ямал — Европа 11 августа упала почти в 1,5 раза по сравнению с уровнем предыдущего дня. Перед этим прокачка газа уже падала из-за пожара на газовом заводе в Новом Уренгое. Так, в среднем по магистрали 10 августа поставлялось на входе в газотранспортную систему Германии по 1,5 млн кубометров в час. Утром 11 августа поток снизился до 1 млн кубов в час.
Ямал — Европа — транснациональный магистральный экспортный газопровод, введенный в эксплуатацию в 1999 г. Он соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с потребителями в Европе. Общая протяженность газопровода превышает 2000 км. Проектная мощность — 32,9 млрд кубометров газа в год. Протяженность российского участка, проходящего через Тверскую и Смоленскую области, составляет 402 км с четырьмя компрессорными станциями. Далее Ямал — Европа проходит через Белоруссию, Польшу и Германию.