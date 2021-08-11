«Газпром» заявил о выполнении обязательств перед потребителями в ЕС

Ранее сообщалось, что прокачка газа по газопроводу Ямал — Европа 11 августа упала почти в 1,5 раза по сравнению с уровнем предыдущего дня. Перед этим прокачка газа уже падала из-за пожара на газовом заводе в Новом Уренгое. Так, в среднем по магистрали 10 августа поставлялось на входе в газотранспортную систему Германии по 1,5 млн кубометров в час. Утром 11 августа поток снизился до 1 млн кубов в час.