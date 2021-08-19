«АвтоВАЗ» остановит производство в Тольятти из-за дефицита автоэлектроники
«АвтоВАЗ» сообщил, что с 23 августа приостановит производство на заводе в Тольятти из-за дефицита электронных компонентов Bosсh.
«АвтоВАЗ» вынужден изменить график производства на рабочую неделю, начинающуюся 23 августа. Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели», — передает «Интерфакс» заявление компании. В нем уточняется, что график работы на неделю с 30 августа будет составлен в начале следующей недели.
В компании также пояснили, как намерены избежать значительного сокращения доходов персонала: третий и пятый дни простоя будут объявлены днями отпуска, перенесенными с декабря, а остальные два дня будут оплачены в размере 2/3 от средней зарплаты.
При этом завод «LADA Ижевск», который использует для сборки LADA Vesta иные компоненты, продолжит работать в нормальном режиме. А некоторые подразделения по производству автокомпонентов в Тольятти будут работать для обеспечения поставок заводу в Ижевск и другим клиентам. Работа будет осуществляться по особому графику.
Ранее «АвтоВАЗ» сообщил, что не станет возобновлять производство машин Lada Granta до 20 августа из-за проблем с поставками электронных компонентов. При этом в компании уточнили, что Lada Niva будет производиться в ограниченном количестве. До 16 августа сотрудники «АвтоВАЗа» находятся в плановом корпоративном отпуске.