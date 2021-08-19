«АвтоВАЗ» остановит производство в Тольятти из-за дефицита автоэлектроники

«АвтоВАЗ» вынужден изменить график производства на рабочую неделю, начинающуюся 23 августа. Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели», — передает «Интерфакс» заявление компании. В нем уточняется, что график работы на неделю с 30 августа будет составлен в начале следующей недели.