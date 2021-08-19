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«АвтоВАЗ» остановит производство в Тольятти из-за дефицита автоэлектроники

Ведомости

«АвтоВАЗ» сообщил, что с 23 августа приостановит производство на заводе в Тольятти из-за дефицита электронных компонентов Bosсh.

«АвтоВАЗ» вынужден изменить график производства на рабочую неделю, начинающуюся 23 августа. Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели», — передает «Интерфакс» заявление компании. В нем уточняется, что график работы на неделю с 30 августа будет составлен в начале следующей недели.

В компании также пояснили, как намерены избежать значительного сокращения доходов персонала: третий и пятый дни простоя будут объявлены днями отпуска, перенесенными с декабря, а остальные два дня будут оплачены в размере 2/3 от средней зарплаты.

При этом завод «LADA Ижевск», который использует для сборки LADA Vesta иные компоненты, продолжит работать в нормальном режиме. А некоторые подразделения по производству автокомпонентов в Тольятти будут работать для обеспечения поставок заводу в Ижевск и другим клиентам. Работа будет осуществляться по особому графику.

Ранее по теме: «АвтоВАЗ» отложит возобновление производства Lada Granta

Ранее «АвтоВАЗ» сообщил, что не станет возобновлять производство машин Lada Granta до 20 августа из-за проблем с поставками электронных компонентов. При этом в компании уточнили, что Lada Niva будет производиться в ограниченном количестве. До 16 августа сотрудники «АвтоВАЗа» находятся в плановом корпоративном отпуске.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных