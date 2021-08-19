Титов назвал число занятых в теневой экономике граждан

По его словам, российские власти прилагают усилия для сокращения теневой экономики. Среди них, в частности, снижение с 30 до 15% ставки страховых взносов для субъектов малого или среднего предпринимательства при превышении МРОТа. По мнению Титова, эта мера привела к обелению рынка и к росту поступления НДФЛ, так как люди стали декларировать зарплаты.