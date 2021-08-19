Титов назвал число занятых в теневой экономике граждан
Около 30 млн российских граждан заняты на данный момент в теневой экономике, сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе рабочей поездки в Ростовскую область.
«У нас 30 млн людей, которые в той или иной форме связаны с теневым оборотом. Это и теневая занятость, и финансовые операции, и частично — получающие зарплаты в конвертах», — цитирует ТАСС Титова.
По его словам, российские власти прилагают усилия для сокращения теневой экономики. Среди них, в частности, снижение с 30 до 15% ставки страховых взносов для субъектов малого или среднего предпринимательства при превышении МРОТа. По мнению Титова, эта мера привела к обелению рынка и к росту поступления НДФЛ, так как люди стали декларировать зарплаты.
Он также предложил ввести дополнительные послабления налогового и иного характера, которые помогут легализации бизнеса в стране.