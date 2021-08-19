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Титов назвал число занятых в теневой экономике граждан

Ведомости

Около 30 млн российских граждан заняты на данный момент в теневой экономике, сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе рабочей поездки в Ростовскую область.

«У нас 30 млн людей, которые в той или иной форме связаны с теневым оборотом. Это и теневая занятость, и финансовые операции, и частично — получающие зарплаты в конвертах», — цитирует ТАСС Титова.

По его словам, российские власти прилагают усилия для сокращения теневой экономики. Среди них, в частности, снижение с 30 до 15% ставки страховых взносов для субъектов малого или среднего предпринимательства при превышении МРОТа. По мнению Титова, эта мера привела к обелению рынка и к росту поступления НДФЛ, так как люди стали декларировать зарплаты.

Он также предложил ввести дополнительные послабления налогового и иного характера, которые помогут легализации бизнеса в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных