«Дочка» «Белоруснефти» приобрела в России нефтедобывающую компанию

«Янгпур» в 2013 г. выкуплен «Белорусьнефтью» и с тех пор является первым и единственным белорусским активом, который добывает нефть в России. В нынешнем году проект по добыче оценивается в 316 000 т нефти и газоконденсата и 1,23 млрд кубометров попутного и природного газа. Компания ранее приобрела Южно-Тыдэоттинский участок, который ей предстоит осваивать с нуля, в отличие от располагающего инфраструктурой «Пурнефти» Усть-Пурейского участка. Планируется, что с введением этого участка добыча «Янгпура» с учетом приобретенной «Пурнефти» достигнет объема добычи углеводородов на всей территории Белоруссии.