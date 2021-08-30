Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

«Дочка» «Белоруснефти» приобрела в России нефтедобывающую компанию

Ведомости

Российская «дочка» белорусской госкомпании «Белоруснефть», «Нефтяная компания "Янгпур"», приобрела в России нефтедобывающую компанию «Пурнефть», разрабатывающую Усть-Пурейский лицензионый участок. Об этом сообщило «БелТА» со ссылкой на пресс-службу «Янгпура».

«Мы рассматриваем проект как единый в развитии нашего северного кластера. До конца 2021 г. планируем полностью объединить "Янгпур" и "Пурнефть"», — цитирует пресс-служба директора «Янгпура» Александра Полякова. По его словам, переговоры с банком и бывшим владельцем велись больше года. С приобретением «Пурнефти» общая площадь активов «Янгпура» приблизится к 2000 кв. км.

«Пурнефть» работает на рынке с 2007 г. Компания занимается поиском, разведкой, добычей нефти и попутного нефтяного газа на Усть-Пурейском лицензионном участке, примыкающем к Известинскому участку (Ямало-Ненецкий автономный округ). «Пурнефть» имеет фонд из 69 скважин. ОАО «НК "Янгпур"» стало на 100% учредителем ООО «Пурнефть». Таким образом, общая площадь активов «Янгпура» приблизилась к 2000 квадратных километров», — пишет «БелТА».

«Янгпур» в 2013 г. выкуплен «Белорусьнефтью» и с тех пор является первым и единственным белорусским активом, который добывает нефть в России. В нынешнем году проект по добыче оценивается в 316 000 т нефти и газоконденсата и 1,23 млрд кубометров попутного и природного газа. Компания ранее приобрела Южно-Тыдэоттинский участок, который ей предстоит осваивать с нуля, в отличие от располагающего инфраструктурой «Пурнефти» Усть-Пурейского участка. Планируется, что с введением этого участка добыча «Янгпура» с учетом приобретенной «Пурнефти» достигнет объема добычи углеводородов на всей территории Белоруссии.

О том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным затронул вопрос покупки «Пурнефти», «БелТА» сообщило в ноябре 2020 г. Тогда агентство писало, что Путин одобрил это предложение. В сообщении Кремля об этом не говорилось, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что каких-то конкретных договоренностей о покупке месторождения на тот момент достигнуто не было.

Ранее по теме: В Белоруссии сообщили об открытии нового месторождения нефти

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных