Chery ведет переговоры о локализации производства электромобилей в России
Китайский автоконцерн Chery ведет переговоры с российскими производственными площадками о локализации производства электромобилей в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Чери Автомобили Рус».
«Да, Chery видит необходимость локализации и ведет переговоры с российскими производственными площадками», — сказали в компании.
23 августа правительство приняло концепцию развития электротранспорта до 2030 г. Общий бюджет программы оценивается в 591 млрд руб., из которых 80% — внебюджетные источники. Концепция предполагает создание за девять лет 72 000 электрозаправок и 1000 водородных заправок по всей стране.
В середине августа «Ведомости» узнали, что в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) поступило предложение Белоруссии о продлении до 31 декабря 2023 г. действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении электромобилей. Пошлина была обнулена в мае 2020 г. на срок до конца 2021 г. для создания стимулов по формированию зарядной инфраструктуры, а также с учетом отсутствия производства в ЕАЭС электромобилей и падения курсов национальных валют.