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Chery ведет переговоры о локализации производства электромобилей в России

Ведомости

Китайский автоконцерн Chery ведет переговоры с российскими производственными площадками о локализации производства электромобилей в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Чери Автомобили Рус».

«Да, Chery видит необходимость локализации и ведет переговоры с российскими производственными площадками», — сказали в компании.

23 августа правительство приняло концепцию развития электротранспорта до 2030 г. Общий бюджет программы оценивается в 591 млрд руб., из которых 80% — внебюджетные источники. Концепция предполагает создание за девять лет 72 000 электрозаправок и 1000 водородных заправок по всей стране.

В середине августа «Ведомости» узнали, что в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) поступило предложение Белоруссии о продлении до 31 декабря 2023 г. действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении электромобилей. Пошлина была обнулена в мае 2020 г. на срок до конца 2021 г. для создания стимулов по формированию зарядной инфраструктуры, а также с учетом отсутствия производства в ЕАЭС электромобилей и падения курсов национальных валют.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных