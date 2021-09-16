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В Польше заявили о планах не продлевать контракт с «Газпромом»

Ведомости

Польша планирует не продлевать контракт с «Газпромом» на поставку российского газа, сообщил уполномоченный правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире радиостанции Siódma9.pl. Варшава надеется начать поставки газа по трубопроводу Baltic Pipe с 1 октября 2022 г., отметил он.

«Мы не будем продлевать контракт с российским "Газпромом"», — заявил Наимский (цитата по «РИА Новости»). По его мнению, поставки газа через Baltic Pipe будут достаточными для экономики Польши.

Ранее председатель правления польской нефтегазовой компании PGNIG Павел Маевский заявил «РИА Новости», что не исключает, что поставки российского газа могут продолжиться после окончания контракта с «Газпромом» в 2022 г. Сейчас Польша покупает у России до 10 млрд куб. м газа в год. Контракт на поставку газа заканчивается в 2022 году. Варшава неоднократно заявляла, что не будет его продлевать.

Главы правительств Польши и Дании несколько лет назад подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. Согласно документам, проект должен быть реализован в 2022 г. Стоимость проекта – около 1,7 млрд евро. Более половины стоимости заплатит польский оператор газа Gaz-System, который заявлял, что будет импортировать по трубопроводу большой объем газа после окончания контракта с «Газпромом».

Ранее по теме: Цена на газ в Европе упала почти до $800 за тысячу кубометров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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