В Польше заявили о планах не продлевать контракт с «Газпромом»

Ранее председатель правления польской нефтегазовой компании PGNIG Павел Маевский заявил «РИА Новости», что не исключает, что поставки российского газа могут продолжиться после окончания контракта с «Газпромом» в 2022 г. Сейчас Польша покупает у России до 10 млрд куб. м газа в год. Контракт на поставку газа заканчивается в 2022 году. Варшава неоднократно заявляла, что не будет его продлевать.