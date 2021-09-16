СМИ узнали об отказе властей поддерживать строительство частной ветки БАМа
Минтранс подготовил проект распоряжения правительства, который содержит паспорт инвестпроекта по вывозу угля из Якутии в район Ванино — Совгаванского узла через расширение БАМа. В нем содержится отказ от плана строительства частной ветки БАМа по маршруту Эльга — Чумикан к Охотскому морю, который ранее предложила «А-Проперти» Альберта Авдоляна. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект распоряжения.
Вместо этого Минтранс предлагает строительство мощностей для вывоза 30 млн т эльгинского угля за счет инвестпрограммы ОАО РЖД (144,6 млрд руб.) и средств ФНБ (188 млрд руб.).
В Минтрансе и РЖД от комментариев изданию отказались. Представитель «А-Проперти» пояснил, что «так как в рамках реализации стратегии Эльгинского угольного комплекса мы не планируем просить никаких льгот, в том числе вывоз объемов сверх предусмотренных правилами недискриминационного доступа (ПНД), то интерес к проекту Эльга — Чумикан, конечно же, не пропал», — пояснили там. «Проект будет реализован для вывоза объема сверх ПНД», — отметил представитель.
Проект должен окупиться за 30 лет и иметь IRR 6%, при этом, сообщается в документе, параметры достигаются за счет введения инвестнадбавки к тарифу в размере не менее 692 руб. на тонну на период окупаемости инвестиций и финансирования с использованием средств ФНБ.
Ветка должна стать частью третьего этапа развития БАМа и Транссиба, направленного на увеличение пропускной способности сети РЖД для вывоза дополнительных объемов угля с якутских месторождений.
30 июня глава РЖД Олег Белозеров направил письмо вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением о строительстве дороги Эльга — Чумикан. Из документа следовало, что она может составить 500 км в длину и позволит поставлять 30 млн т угля в год. Кроме того, предлагалось построить порт на берегу Охотского моря. Все это может стоить «А-Проперти» $2,5–3 млрд, оценил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.