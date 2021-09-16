СМИ узнали об отказе властей поддерживать строительство частной ветки БАМа

В Минтрансе и РЖД от комментариев изданию отказались. Представитель «А-Проперти» пояснил, что «так как в рамках реализации стратегии Эльгинского угольного комплекса мы не планируем просить никаких льгот, в том числе вывоз объемов сверх предусмотренных правилами недискриминационного доступа (ПНД), то интерес к проекту Эльга — Чумикан, конечно же, не пропал», — пояснили там. «Проект будет реализован для вывоза объема сверх ПНД», — отметил представитель.