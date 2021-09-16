«Роснефть» договорилась с японским METI о партнерстве в сфере углеродного менеджмента

Документ предполагает оценку потенциала низкоуглеводных технологий, направленных на сокращение эмиссии парниковых газов и повышение энергоэффективности бизнеса. «Роснефть» и METI изучат перспективы новых проектов, предусматривающих применение технологий улавливания, хранения и использования СО2, оборот компенсационных углеродных квот, а также разработку современных видов топлива, в том числе водородного и аммиачного», — говорится в сообщении.