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«Роснефть» договорилась с японским METI о партнерстве в сфере углеродного менеджмента

Ведомости

«Роснефть» планирует реализовать с японскими компаниями проекты в сфере низкоуглеродного менеджмента, говорится в сообщении нефтяной компании по итогам подписания соглашения о сотрудничестве с министерством экономики, торговли и промышленности Японии (METI).

Документ предполагает оценку потенциала низкоуглеводных технологий, направленных на сокращение эмиссии парниковых газов и повышение энергоэффективности бизнеса. «Роснефть» и METI изучат перспективы новых проектов, предусматривающих применение технологий улавливания, хранения и использования СО2, оборот компенсационных углеродных квот, а также разработку современных видов топлива, в том числе водородного и аммиачного», — говорится в сообщении.

В 2019 г. «Роснефть» и METI договорились о создании совместного координационного комитета по развитию сотрудничества в энергетической сфере и реализации совместных проектов. Нефтяная компания является партнером по проекту «Сахалин-1» с японской Sodeco.

План «Роснефти» по углеродному менеджменту до 2035 г. предусматривает предотвращение выбросов парниковых газов в объеме 20 млн т CO2-эквивалента, сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25%, а также нулевое рутинное сжигание попутного газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных