«Роснефть» договорилась с японским METI о партнерстве в сфере углеродного менеджмента
«Роснефть» планирует реализовать с японскими компаниями проекты в сфере низкоуглеродного менеджмента, говорится в сообщении нефтяной компании по итогам подписания соглашения о сотрудничестве с министерством экономики, торговли и промышленности Японии (METI).
Документ предполагает оценку потенциала низкоуглеводных технологий, направленных на сокращение эмиссии парниковых газов и повышение энергоэффективности бизнеса. «Роснефть» и METI изучат перспективы новых проектов, предусматривающих применение технологий улавливания, хранения и использования СО2, оборот компенсационных углеродных квот, а также разработку современных видов топлива, в том числе водородного и аммиачного», — говорится в сообщении.
В 2019 г. «Роснефть» и METI договорились о создании совместного координационного комитета по развитию сотрудничества в энергетической сфере и реализации совместных проектов. Нефтяная компания является партнером по проекту «Сахалин-1» с японской Sodeco.
План «Роснефти» по углеродному менеджменту до 2035 г. предусматривает предотвращение выбросов парниковых газов в объеме 20 млн т CO2-эквивалента, сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25%, а также нулевое рутинное сжигание попутного газа.