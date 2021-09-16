Smartavia планирует запустить рейсы из «Шереметьево» весной 2022 года
Авиакомпания Smartavia и аэропорт «Шереметьево» (МАШ) подписали соглашение, в соответствии с которым планируется запустить рейсы перевозчика из этого аэропорта весной 2022 г. Об этом на церемонии подписания рассказали гендиректор Smartavia Сергей Савостин и гендиректор МАШа Михаил Василенко.
«Планируем начало масштабной программы [полетов] из "Шереметьево" на март — апрель 2022 г. По количеству воздушных судов и направлениям из "Шереметьево" я готов буду прокомментировать позже, когда будет сформирована коммерческая программа на весну 2022 г.», — сказал Савостин журналистам.
Савоcтин не назвал количество самолетов, которые будут базироваться в «Шереметьево», и не рассказал о географии полетов из этого аэропорта. По его словам, программу только предстоит сформировать, исходя из рыночных условий и конкурентной среды.
Савостин также не ответил на вопрос, сохранит ли перевозчик свою нынешнюю московскую базу — в «Домодедово». Источник «Ведомостей» в одном из аэропортов утверждает, что объявление о переходе Smartavia является «частью переговорного процесса» с «Домодедово» о скидках на обслуживание. «Речь о полном уходе компании из этого аэропорта не идет», – говорил он.
Помимо «Домодедово» Smartavia базирует часть парка в «Пулково» и в аэропорту Архангельска. Она эксплуатирует 12 узкофюзеляжных Boeing 737-700/800 и три A320neo. Савостин уточнил, что в 2022 г. планируется пополнить парк еще семью самолетами Airbus A320neo.