Smartavia планирует запустить рейсы из «Шереметьево» весной 2022 года

Савостин также не ответил на вопрос, сохранит ли перевозчик свою нынешнюю московскую базу — в «Домодедово». Источник «Ведомостей» в одном из аэропортов утверждает, что объявление о переходе Smartavia является «частью переговорного процесса» с «Домодедово» о скидках на обслуживание. «Речь о полном уходе компании из этого аэропорта не идет», – говорил он.