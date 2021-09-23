В центре Чумакова ответили на сообщение о приостановке производства вакцины

Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на данные реестра Росздравнадзора, что с 28 августа по 22 сентября центр Чумакова не вводил в обращение новые серии «КовиВака», хотя раньше выпускал по 30 000-90 000 доз в месяц. Два источника на фармрынке сообщили изданию, что центр не выпускает новые дозы вакцины из-за остановки площадки по производству сырья для препарата. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк сообщил, что разработчик устанавливает новое оборудование, чтобы увеличить производство субстанции. Имеющиеся мощности не позволяют производить большой объем сырья для вакцины.