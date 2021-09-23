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В центре Чумакова ответили на сообщение о приостановке производства вакцины

Ведомости

Модернизация производства вакцины от коронавируса «КовиВак» закончена, препарат уже начали производить на новом оборудовании, сообщил гендиректор центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов.

«Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит Центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время "КовиВак" станет гораздо более доступным для всех российских граждан», — отметил Ишмухаметов, которого цитирует пресс-служба Минобрнауки. По его словам, в гражданский оборот было выпущено 1,5 млн доз вакцины. До конца года планируется дополнительно ввести 2,5 млн доз.

Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на данные реестра Росздравнадзора, что с 28 августа по 22 сентября центр Чумакова не вводил в обращение новые серии «КовиВака», хотя раньше выпускал по 30 000-90 000 доз в месяц. Два источника на фармрынке сообщили изданию, что центр не выпускает новые дозы вакцины из-за остановки площадки по производству сырья для препарата. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк сообщил, что разработчик устанавливает новое оборудование, чтобы увеличить производство субстанции. Имеющиеся мощности не позволяют производить большой объем сырья для вакцины.

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал о приостановке выпуска сырья для вакцины «КовиВак»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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