Осужденный условно Калви заявил о намерении продолжать инвестировать в России

Следствие сначала оценило справедливую стоимость пакета акций в 600 000 руб., а позже заказало еще одну экспертизу, которая показала, что с учетом ограничений в уставе компании бумаги стоили 254 млн руб., при этом рыночная стоимость активов IFTG превышала 4 млрд руб. Защита обвиняемых настаивала, что ограничения из устава IFTG позже были исключены, а кредитные средства банка в итоге ушли на погашение его собственных забалансовых обязательств.