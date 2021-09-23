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Осужденный условно Калви заявил о намерении продолжать инвестировать в России

Ведомости

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви, который ранее был осужден в России условно за растрату средств банка «Восточный», заявил о намерении продолжать инвестировать в России, сообщает «Интерфакс».

«Я планирую и дальше инвестировать», — сказал бизнесмен на конференции Американской торговой палаты (AmCham) в Москве.

Калви также отметил, что около 95% инвестиционного портфеля Baring Vostok сосредоточено в России и Казахстане. Ранее фонд сообщил, что за 27 лет деятельности вложил свыше $3,7 млрд в 87 проектов из России, стран СНГ и прочих государств региона. 

5 августа этого года Мещанский районный суд признал Калви виновным в растрате 2,5 млрд руб. средств банка «Восточный». 6 августа его приговорили к 5,5 годам условно. Он обжаловал приговор.

Дело против бизнесмена было возбуждено в феврале 2019 г. Его фигурантами также стали партнеры Baring Vostok Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, экс-управляющий директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов, бывший директор кредитной организации Александр Кордичев и директор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров. Сначала их обвинили в мошенничестве (ст. 159 УК), но затем переквалифицировали дело на растрату (ст. 160).

По данным следствия, Калви и его партнеры растратили 2,5 млрд руб. «Восточного», так как банк принял пакет акций люксембургской компании IFTG в счет погашения ссуды на 2,5 млрд руб., выданной «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ, также принадлежало фонду). Миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов, голосовавший в совете директоров за сделку, позже счел себя и банк обманутыми, а замену неравноценной и обратился с заявлением в ФСБ. 

Следствие сначала оценило справедливую стоимость пакета акций в 600 000 руб., а позже заказало еще одну экспертизу, которая показала, что с учетом ограничений в уставе компании бумаги стоили 254 млн руб., при этом рыночная стоимость активов IFTG превышала 4 млрд руб. Защита обвиняемых настаивала, что ограничения из устава IFTG позже были исключены, а кредитные средства банка в итоге ушли на погашение его собственных забалансовых обязательств. 

Осенью прошлого года акционеры «Восточного» — Baring Vostok и «Финвижн» Артема Аветисяна — подписали соглашение, по которому ПКБ погасило ущерб по уголовному делу на 2,5 млрд с помощью денег фонда. Прокуратура считала, что вина всех фигурантов в хищении средств в особо крупном размере в составе организованной группы доказана.

Ранее по теме: Суд признал Майкла Калви виновным в растрате средств банка «Восточный»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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