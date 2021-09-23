Осужденный условно Калви заявил о намерении продолжать инвестировать в России
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви, который ранее был осужден в России условно за растрату средств банка «Восточный», заявил о намерении продолжать инвестировать в России, сообщает «Интерфакс».
«Я планирую и дальше инвестировать», — сказал бизнесмен на конференции Американской торговой палаты (AmCham) в Москве.
Калви также отметил, что около 95% инвестиционного портфеля Baring Vostok сосредоточено в России и Казахстане. Ранее фонд сообщил, что за 27 лет деятельности вложил свыше $3,7 млрд в 87 проектов из России, стран СНГ и прочих государств региона.
5 августа этого года Мещанский районный суд признал Калви виновным в растрате 2,5 млрд руб. средств банка «Восточный». 6 августа его приговорили к 5,5 годам условно. Он обжаловал приговор.
Дело против бизнесмена было возбуждено в феврале 2019 г. Его фигурантами также стали партнеры Baring Vostok Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, экс-управляющий директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов, бывший директор кредитной организации Александр Кордичев и директор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров. Сначала их обвинили в мошенничестве (ст. 159 УК), но затем переквалифицировали дело на растрату (ст. 160).
По данным следствия, Калви и его партнеры растратили 2,5 млрд руб. «Восточного», так как банк принял пакет акций люксембургской компании IFTG в счет погашения ссуды на 2,5 млрд руб., выданной «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ, также принадлежало фонду). Миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов, голосовавший в совете директоров за сделку, позже счел себя и банк обманутыми, а замену неравноценной и обратился с заявлением в ФСБ.
Следствие сначала оценило справедливую стоимость пакета акций в 600 000 руб., а позже заказало еще одну экспертизу, которая показала, что с учетом ограничений в уставе компании бумаги стоили 254 млн руб., при этом рыночная стоимость активов IFTG превышала 4 млрд руб. Защита обвиняемых настаивала, что ограничения из устава IFTG позже были исключены, а кредитные средства банка в итоге ушли на погашение его собственных забалансовых обязательств.
Осенью прошлого года акционеры «Восточного» — Baring Vostok и «Финвижн» Артема Аветисяна — подписали соглашение, по которому ПКБ погасило ущерб по уголовному делу на 2,5 млрд с помощью денег фонда. Прокуратура считала, что вина всех фигурантов в хищении средств в особо крупном размере в составе организованной группы доказана.