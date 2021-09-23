Четыре компании предложили построить «водородный коридор» из Украины в Европу
Компании — операторы газовых систем Чехии, Словакии, Германии и Украины хотят совместно построить «водородный коридор» из Украины в ФРГ и другие страны Центральной Европы, сообщил журналистам пресс-секретарь Net4gas Войтех Мерави.
«Данная идея является совместной инициативой словацкой компании Eustream, чешской Net4gas, немецкой OGE и украинской ГТС», — цитирует «РИА Новости» пресс-секретаря. Компании уже начали изучать техническую возможность создания коридора.
Инициатива предварительно получила название «Центральноевропейский водородный коридор» (ЦВК), который должен будет использоваться для транспортировки водорода из будущих районов его производства на Украине через Словакию и Чехию в районы ожидаемого высокого спроса в Германии и других стран ЕС.
По мнению инициаторов проекта, ЦВК может быть создан за счет частичного повторного использования существующей газовой инфраструктуры в сочетании с целевыми инвестициями в новые специализированные водородные трубопроводы и компрессорные станции, что позволит транспортировать водород на большие расстояния по доступной цене.