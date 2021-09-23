Четыре компании предложили построить «водородный коридор» из Украины в Европу

Инициатива предварительно получила название «Центральноевропейский водородный коридор» (ЦВК), который должен будет использоваться для транспортировки водорода из будущих районов его производства на Украине через Словакию и Чехию в районы ожидаемого высокого спроса в Германии и других стран ЕС.