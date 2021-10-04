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«Пятерочка» и «Магнит» снизили цены на продукты в Подмосковье

Ведомости

«Тандер» («Магнит») и «Агроторг» («Пятерочка») сообщили о снижении цен на пшеничную муку, хлеб, курицу и свинину в городских округах Подмосковья, где сети занимают доминирующее положение, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ранее ведомство выдало предупреждение о необходимости прекратить завышать цены на социально значимые товары.

«После предупреждений торговые сети сообщили о снижении розничных цен на пшеничную муку, хлеб, курицу и свинину в городских округах, где они занимают доминирующее положение. Сейчас стоимость этих продуктов не превышает установленную в муниципалитетах, в которых доминирующее положение у компаний отсутствует», — говорится в сообщении.

23 сентября ФАС сообщила, что выдала предупреждения владельцам «Пятерочки» и «Магнита» о необоснованном завышении цен на продукты. В некоторых муниципальных образованиях, где «Пятерочка» и «Магнит» доминируют на рынке, стоимость пшеничной муки, хлеба, кур и свинины превышала цены на эти товары в других округах более чем на 10%.

29 сентября Росстат зафиксировал в России рекордную с начала июля недельную инфляцию: потребительские цены в России с 21 по 27 сентября выросли на 0,29%. В целом с начала сентября стоимость товаров из потребительской корзины увеличилась на 0,49%, а с начала года — на 5,2%.

Ранее по теме: ФАС выдала предупреждение «Пятерочке» и «Магниту» из-за высоких цен в Подмосковье

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных