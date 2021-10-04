«Пятерочка» и «Магнит» снизили цены на продукты в Подмосковье

29 сентября Росстат зафиксировал в России рекордную с начала июля недельную инфляцию: потребительские цены в России с 21 по 27 сентября выросли на 0,29%. В целом с начала сентября стоимость товаров из потребительской корзины увеличилась на 0,49%, а с начала года — на 5,2%.