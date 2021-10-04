«Пятерочка» и «Магнит» снизили цены на продукты в Подмосковье
«Тандер» («Магнит») и «Агроторг» («Пятерочка») сообщили о снижении цен на пшеничную муку, хлеб, курицу и свинину в городских округах Подмосковья, где сети занимают доминирующее положение, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ранее ведомство выдало предупреждение о необходимости прекратить завышать цены на социально значимые товары.
«После предупреждений торговые сети сообщили о снижении розничных цен на пшеничную муку, хлеб, курицу и свинину в городских округах, где они занимают доминирующее положение. Сейчас стоимость этих продуктов не превышает установленную в муниципалитетах, в которых доминирующее положение у компаний отсутствует», — говорится в сообщении.
23 сентября ФАС сообщила, что выдала предупреждения владельцам «Пятерочки» и «Магнита» о необоснованном завышении цен на продукты. В некоторых муниципальных образованиях, где «Пятерочка» и «Магнит» доминируют на рынке, стоимость пшеничной муки, хлеба, кур и свинины превышала цены на эти товары в других округах более чем на 10%.
29 сентября Росстат зафиксировал в России рекордную с начала июля недельную инфляцию: потребительские цены в России с 21 по 27 сентября выросли на 0,29%. В целом с начала сентября стоимость товаров из потребительской корзины увеличилась на 0,49%, а с начала года — на 5,2%.