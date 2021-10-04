«РИА Новости» составило рейтинг российских городов по уровню зарплат
Аналитики «РИА Новости» составили рейтинг российских городов по уровню заработной платы, Москва вошла в первую тройку, сообщается на сайте агентства, говорится в исследовании агентства.
Зарплата жителей в Салехарде, Южно-Сахалинске и Москве в первом полугодии 2021 г. в среднем превышает 100 000 руб. в месяц, следует из исследования «РИА Новости». По данным аналитиков, это самый большой уровень зарплат среди российских регионов по соотношению зарплаты и фиксированного набора.
Так, в Салехарде, по данным агентства, на одну среднюю зарплату можно купить почти пять фиксированных потребительских наборов. При этом по абсолютной зарплате с результатом 106 000 руб. в месяц Салехард немного уступает Москве и Анадырю. По соотношению зарплаты и стоимости фиксированного набора второе место занял Южно-Сахалинск, где средняя зарплата составляет почти 100 000 руб. Среди лидеров в рейтинге по отношению зарплаты к потребкорзине также представлены Москва, Анадырь, Ханты-Мансийск, Сургут, Санкт-Петербург, Магадан, Тюмень и Мурманск.
Самая высокая зарплата в денежном выражении, согласно рейтингу, в столице Чукотки Анадыре. Здесь средняя чистая зарплата составляет 129 000 руб. (за вычетом НДФЛ). Москва заняла второе место в рейтинге по зарплате и третье по возможности приобрести фиксированный набор товаров и услуг. Здесь средняя месячная чистая зарплата составляет 114 000 руб. (3,81 стандартного набора товаров и услуг), рост за год составил 10,2%.
Санкт-Петербург занимает седьмое место в рейтинге. В северной столице соотношение средней зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора составляет 3,94. Зарплаты в Петербурге в 1,2 раза меньше, чем в Москве. Кроме двух столичных городов, также высокие результаты у таких мегаполисов, как Екатеринбург (3,18 и 17-е место), Казань (3,09 и 20-е место), Красноярск (3,08 и 22-е место), а также Уфа (3,01 и 24-е место в рейтинге).
В конце рейтинга оказались южные города. Самое низкое соотношение зарплат и стоимости фиксированного набора товаров и услуг зафиксировано в столице Калмыкии Элисте – 1,91, где средняя зарплата составляет 31 700 руб. Таким образом, средней зарплаты в этом городе хватает чуть менее чем на два фиксированных набора товаров и услуг. В 14 городах чистая средняя зарплата в денежном выражении в январе-июне текущего года была ниже 35 000 руб. Самая низкая средняя зарплата во Владикавказе – 31 200 руб. в месяц. Также менее 32 000 в месяц в среднем получают в Нальчике.