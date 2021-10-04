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«РИА Новости» составило рейтинг российских городов по уровню зарплат

Ведомости

Аналитики «РИА Новости» составили рейтинг российских городов по уровню заработной платы, Москва вошла в первую тройку, сообщается на сайте агентства, говорится в исследовании агентства.

Зарплата жителей в Салехарде, Южно-Сахалинске и Москве в первом полугодии 2021 г. в среднем превышает 100 000 руб. в месяц, следует из исследования «РИА Новости». По данным аналитиков, это самый большой уровень зарплат среди российских регионов по соотношению зарплаты и фиксированного набора.

Так, в Салехарде, по данным агентства, на одну среднюю зарплату можно купить почти пять фиксированных потребительских наборов. При этом по абсолютной зарплате с результатом 106 000 руб. в месяц Салехард немного уступает Москве и Анадырю. По соотношению зарплаты и стоимости фиксированного набора второе место занял Южно-Сахалинск, где средняя зарплата составляет почти 100 000 руб. Среди лидеров в рейтинге по отношению зарплаты к потребкорзине также представлены Москва, Анадырь, Ханты-Мансийск, Сургут, Санкт-Петербург, Магадан, Тюмень и Мурманск.

Самая высокая зарплата в денежном выражении, согласно рейтингу, в столице Чукотки Анадыре. Здесь средняя чистая зарплата составляет 129 000 руб. (за вычетом НДФЛ). Москва заняла второе место в рейтинге по зарплате и третье по возможности приобрести фиксированный набор товаров и услуг. Здесь средняя месячная чистая зарплата составляет 114 000 руб. (3,81 стандартного набора товаров и услуг), рост за год составил 10,2%.

Санкт-Петербург занимает седьмое место в рейтинге. В северной столице соотношение средней зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора составляет 3,94. Зарплаты в Петербурге в 1,2 раза меньше, чем в Москве. Кроме двух столичных городов, также высокие результаты у таких мегаполисов, как Екатеринбург (3,18 и 17-е место), Казань (3,09 и 20-е место), Красноярск (3,08 и 22-е место), а также Уфа (3,01 и 24-е место в рейтинге).

В конце рейтинга оказались южные города. Самое низкое соотношение зарплат и стоимости фиксированного набора товаров и услуг зафиксировано в столице Калмыкии Элисте – 1,91, где средняя зарплата составляет 31 700 руб. Таким образом, средней зарплаты в этом городе хватает чуть менее чем на два фиксированных набора товаров и услуг. В 14 городах чистая средняя зарплата в денежном выражении в январе-июне текущего года была ниже 35 000 руб. Самая низкая средняя зарплата во Владикавказе – 31 200 руб. в месяц. Также менее 32 000 в месяц в среднем получают в Нальчике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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