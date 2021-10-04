«РИА Новости» составило рейтинг российских городов по уровню зарплат

В конце рейтинга оказались южные города. Самое низкое соотношение зарплат и стоимости фиксированного набора товаров и услуг зафиксировано в столице Калмыкии Элисте – 1,91, где средняя зарплата составляет 31 700 руб. Таким образом, средней зарплаты в этом городе хватает чуть менее чем на два фиксированных набора товаров и услуг. В 14 городах чистая средняя зарплата в денежном выражении в январе-июне текущего года была ниже 35 000 руб. Самая низкая средняя зарплата во Владикавказе – 31 200 руб. в месяц. Также менее 32 000 в месяц в среднем получают в Нальчике.