Минэкономразвития назвало регионы, где ожидается наибольший рост зарплат
Самый большой рост номинальной зарплаты по итогам 2021 г. ожидается в Москве, Тамбовской области, Санкт-Петербурге, Калмыкии и Забайкальском крае – выше 9%, сообщила газета «Известия» со ссылкой на прогноз социально-экономического развития Минэка на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг. В среднем по России в 2021 г. номинальная зарплата увеличится на 9,3% и составит 56 000 руб.
Самые высокие темпы прироста номинальной зарплаты прогнозируются в Москве и Тамбовской области – 9,8%. По данным Росстата, в январе 2021 г. средние зарплаты в этих регионах составляли 93 000 руб. и 29 000 руб. В Санкт-Петербурге ожидается рост зарплат на 9,5% (в январе средняя зарплата составила 66 000 руб.), в Калмыкии и Забайкальском крае – на 9,1% (30 500 и 45 300 руб.), в Дагестане – на 9% (28 000 руб. в январе). Меньше всего увеличатся зарплаты в Коми – на 4%, что ниже инфляции.
В абсолютных величинах самые высокие номинальные зарплаты – выше 90 000 руб. – будут в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком АО, Москве, Магаданской и Сахалинской областях и в Камчатском крае. Самые маленькие зарплаты – меньше 32 000 руб. – в Ингушетии, Северной Осетии, Чечне и Ивановской области. Разница между максимальным и минимальным показателем составит 4,2 раза, отметили в Минэкономразвития: номинальная зарплата в Чукотском АО составит 130 000 руб., в Ивановской области – 31 000 руб.
По прогнозу министерства, к 2024 г. номинальная зарплата продолжит расти во всех регионах. Быстрее всего будет расти зарплата в Алтайском крае, Воронежской и Ярославской областях. Лидеры по абсолютным значениям номинальной зарплаты и разница между максимальным и минимальным показателем сохранятся, отметили в Минэкономразвития. Издание направило запрос в министерство и пресс-службы регионов.