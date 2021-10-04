Минэкономразвития назвало регионы, где ожидается наибольший рост зарплат

Самые высокие темпы прироста номинальной зарплаты прогнозируются в Москве и Тамбовской области – 9,8%. По данным Росстата, в январе 2021 г. средние зарплаты в этих регионах составляли 93 000 руб. и 29 000 руб. В Санкт-Петербурге ожидается рост зарплат на 9,5% (в январе средняя зарплата составила 66 000 руб.), в Калмыкии и Забайкальском крае – на 9,1% (30 500 и 45 300 руб.), в Дагестане – на 9% (28 000 руб. в январе). Меньше всего увеличатся зарплаты в Коми – на 4%, что ниже инфляции.