В пандемию увеличились зарплатные разрывы мужчин и женщин

В пандемию увеличились зарплатные разрывы мужчин и женщинИ почему женщины зарабатывают меньше мужчин
Сервис Rabota.ru недавно опросил 6000 пользователей из всех регионов России и выяснил, что у представителей разных полов представления о желаемой ежемесячной зарплате разнятся: мужчины хотят зарабатывать в среднем 128 000 руб. в месяц, а женщины готовы удовольствоваться 87 900 руб.
По просьбе «Ведомостей» hh.ru посчитал разницу в зарплатах, указанных в резюме мужчинами и женщинами, в 2020 и 2021 гг. Самые большие разрывы в зарплатных притязаниях в этом году наблюдались в добыче сырья (женщины просили 51 000 руб., а мужчины – 91 000, на 40 000 руб. в месяц больше), на высших руководящих должностях (женщины просили в среднем 62 000 руб., а мужчины – 101 000) и в сфере консультирования (женщины просили 39 000 руб., а мужчины – 69 000).
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