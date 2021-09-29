В пандемию увеличились зарплатные разрывы мужчин и женщин

По просьбе «Ведомостей» hh.ru посчитал разницу в зарплатах, указанных в резюме мужчинами и женщинами, в 2020 и 2021 гг. Самые большие разрывы в зарплатных притязаниях в этом году наблюдались в добыче сырья (женщины просили 51 000 руб., а мужчины – 91 000, на 40 000 руб. в месяц больше), на высших руководящих должностях (женщины просили в среднем 62 000 руб., а мужчины – 101 000) и в сфере консультирования (женщины просили 39 000 руб., а мужчины – 69 000).