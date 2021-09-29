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В пандемию увеличились зарплатные разрывы мужчин и женщин

И почему женщины зарабатывают меньше мужчин
Мария Подцероб
Варвара Гранкова

Сервис Rabota.ru недавно опросил 6000 пользователей из всех регионов России и выяснил, что у представителей разных полов представления о желаемой ежемесячной зарплате разнятся: мужчины хотят зарабатывать в среднем 128 000 руб. в месяц, а женщины готовы удовольствоваться 87 900 руб.

По просьбе «Ведомостей» hh.ru посчитал разницу в зарплатах, указанных в резюме мужчинами и женщинами, в 2020 и 2021 гг. Самые большие разрывы в зарплатных притязаниях в этом году наблюдались в добыче сырья (женщины просили 51 000 руб., а мужчины – 91 000, на 40 000 руб. в месяц больше), на высших руководящих должностях (женщины просили в среднем 62 000 руб., а мужчины – 101 000) и в сфере консультирования (женщины просили 39 000 руб., а мужчины – 69 000).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных