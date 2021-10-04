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«Сибур» и ТАИФ завершили слияние

Ведомости

«Сибур» и ТАИФ завершили консолидацию на базе «Сибур Холдинга». Это следует из данных, опубликованных на сайте «Центра раскрытия деловой информации».

4 октября «Сибур» завершил размещение биржевых облигаций общим объемом $3,024 млрд, которые будут переданы акционерам татарстанского предприятия в рамках второго этапа сделки. На первом этапе «Сибур» купил контрольный пакет ТАИФа за 15% акций.

Ожидается, что объединенная компания войдет в топ-5 мировых лидеров по производству полиолефинов и каучуков с ежегодным объемом производства в 8 млн т полиолефинов и 1,2 млн т каучуков.

«Сибур» и ТАИФ объявили об объединении в апреле 2021 г., а в июле сделку одобрила ФАС России. Планируется. что объединенная компания будет обеспечивать 70% от общего выпуска нефтегазохимической продукции в России, а по некоторым продуктам – все 100%, говорил тогда источник «Ведомостей», знакомый с деталями сделки.

Ранее по теме: «Сибур» и ТАИФ согласовали условия слияния

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных