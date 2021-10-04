«Сибур» и ТАИФ завершили слияние
«Сибур» и ТАИФ завершили консолидацию на базе «Сибур Холдинга». Это следует из данных, опубликованных на сайте «Центра раскрытия деловой информации».
4 октября «Сибур» завершил размещение биржевых облигаций общим объемом $3,024 млрд, которые будут переданы акционерам татарстанского предприятия в рамках второго этапа сделки. На первом этапе «Сибур» купил контрольный пакет ТАИФа за 15% акций.
Ожидается, что объединенная компания войдет в топ-5 мировых лидеров по производству полиолефинов и каучуков с ежегодным объемом производства в 8 млн т полиолефинов и 1,2 млн т каучуков.
«Сибур» и ТАИФ объявили об объединении в апреле 2021 г., а в июле сделку одобрила ФАС России. Планируется. что объединенная компания будет обеспечивать 70% от общего выпуска нефтегазохимической продукции в России, а по некоторым продуктам – все 100%, говорил тогда источник «Ведомостей», знакомый с деталями сделки.