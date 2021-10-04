«Сибур» и ТАИФ завершили слияние

«Сибур» и ТАИФ объявили об объединении в апреле 2021 г., а в июле сделку одобрила ФАС России. Планируется. что объединенная компания будет обеспечивать 70% от общего выпуска нефтегазохимической продукции в России, а по некоторым продуктам – все 100%, говорил тогда источник «Ведомостей», знакомый с деталями сделки.