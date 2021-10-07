Строители из Узбекистана с ноября будут сдавать тесты перед въездом в Россию

«Предполагаем, что с ноября все иностранные рабочие, которые массово будут въезжать на территорию России, помимо вакцинации и проверки МВД, будут сдавать наш экзамен. Пробное тестирование состоится уже на следующей неделе. По его итогам мы должны определить уровень знаний и договориться о проходном балле, который пригоден для строительных площадок России», — рассказал Глушков.