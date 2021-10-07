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Строители из Узбекистана с ноября будут сдавать тесты перед въездом в Россию

Ведомости

Трудовые мигранты будут с ноября сдавать экзамены на квалификацию в Узбекистане перед переездом в Россию для работы на стройках, сообщил ТАСС со ссылкой на президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушкова. Такое соглашение в конце сентября подписали НОСТРОЙ и министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана.

«Предполагаем, что с ноября все иностранные рабочие, которые массово будут въезжать на территорию России, помимо вакцинации и проверки МВД, будут сдавать наш экзамен. Пробное тестирование состоится уже на следующей неделе. По его итогам мы должны определить уровень знаний и договориться о проходном балле, который пригоден для строительных площадок России», — рассказал Глушков.

Дистанционный теоретический экзамен на 80% будет состоять из профессиональных вопросов в зависимости от специальности человека, на 20% — из вопросов по охране труда. Экзамен будет добровольным. Глушков добавил, что гражданин Узбекистана может въехать в Россию по туристической визе, получить патент и начать работать.

До конца этого года также планируется ввести проверку квалификации мигрантов из Таджикистана и Белоруссии. Глушков уточнил, что 80% мигрантов-строителей в России – граждане Узбекистана, Таджикистана и Белоруссии. В будущем такой экзамен предложат ввести в Киргизии.

Объединение строителей будет вести открытый реестр мигрантов, которые сдали экзамен на квалификацию. Сейчас нет точной информации, сколько мигрантов работает на стройке в России. Также объединение планирует создать электронную базу иностранных кадров, с помощью которой малые компании смогут подобрать себе рабочих, потому что массовый въезд мигрантов сейчас предусмотрен для крупных компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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