Газпромбанк и ВЭБ.РФ предоставят кредит на 166,4 млрд рублей ГПЗ в Усть-Луге

Общий размер бридж-кредита составит 166,4 млрд руб. сроком на два года. Средства выделяются в два этапа. В рамках первого этапа будет привлечён основной объём финансирования: Газпромбанк предоставит 45 млрд руб., ВЭБ.РФ – 94,7 млрд руб. Кроме того, Газпромбанк и ВЭБ.РФ выступили организаторами финансирования. Газпромбанк также стал кредитным управляющим синдиката.