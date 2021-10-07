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Газпромбанк и ВЭБ.РФ предоставят кредит на 166,4 млрд рублей ГПЗ в Усть-Луге

Ведомости

Газпромбанк и ВЭБ.РФ предоставят кредит для финансирования газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге, который строит совместное предприятие «Газпрома» и компании «Русгаздобыча». Об этом говорится в сообщении Газпромбанка.

 «Газпромбанк совместно с ВЭБ.РФ стали участниками синдиката для предоставления бридж-финансирования на строительство газоперерабатывающего комплекса в поселке Усть-Луга Ленинградской области. Проект реализуется «Русхимальянсом» (совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи») и является частью проекта «Комплекс по переработке этансодержащего газа в поселке Усть-Луга», — говорится в сообщении.

Общий размер бридж-кредита составит 166,4 млрд руб. сроком на два года. Средства выделяются в два этапа. В рамках первого этапа будет привлечён основной объём финансирования: Газпромбанк предоставит 45 млрд руб., ВЭБ.РФ – 94,7 млрд руб. Кроме того, Газпромбанк и ВЭБ.РФ выступили организаторами финансирования. Газпромбанк также стал кредитным управляющим синдиката.

«Команды Газпромбанка и ВЭБ.РФ с 2019 г. являются финансовыми консультантами этого мегапроекта, который повысит конкурентоспособность отечественной газовой отрасли на международном рынке и придаст импульс долгосрочному экономическому росту промышленности региона», — отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус.

Проект в Усть-Луге предполагает создание крупнейшего в мире интегрированного комплекса по переработке многокомпонентного природного газа в составе газоперерабатывающего завода и завода по сжижению природного газа. Оператором проекта является совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи» «Русхимальянс». Помимо этого в рамках проекта предусмотрено создание газохимического комплекса по переработке многокомпонентного природного газа. Его оператором станет «Балтийский химический комплекс», дочерняя компания «Русгаздобычи».

Ранее по теме: ВЭБ выделит газохимическому проекту в Усть-Луге почти 450 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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