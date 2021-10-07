Газпромбанк и ВЭБ.РФ предоставят кредит на 166,4 млрд рублей ГПЗ в Усть-Луге
Газпромбанк и ВЭБ.РФ предоставят кредит для финансирования газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге, который строит совместное предприятие «Газпрома» и компании «Русгаздобыча». Об этом говорится в сообщении Газпромбанка.
«Газпромбанк совместно с ВЭБ.РФ стали участниками синдиката для предоставления бридж-финансирования на строительство газоперерабатывающего комплекса в поселке Усть-Луга Ленинградской области. Проект реализуется «Русхимальянсом» (совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи») и является частью проекта «Комплекс по переработке этансодержащего газа в поселке Усть-Луга», — говорится в сообщении.
Общий размер бридж-кредита составит 166,4 млрд руб. сроком на два года. Средства выделяются в два этапа. В рамках первого этапа будет привлечён основной объём финансирования: Газпромбанк предоставит 45 млрд руб., ВЭБ.РФ – 94,7 млрд руб. Кроме того, Газпромбанк и ВЭБ.РФ выступили организаторами финансирования. Газпромбанк также стал кредитным управляющим синдиката.
«Команды Газпромбанка и ВЭБ.РФ с 2019 г. являются финансовыми консультантами этого мегапроекта, который повысит конкурентоспособность отечественной газовой отрасли на международном рынке и придаст импульс долгосрочному экономическому росту промышленности региона», — отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус.
Проект в Усть-Луге предполагает создание крупнейшего в мире интегрированного комплекса по переработке многокомпонентного природного газа в составе газоперерабатывающего завода и завода по сжижению природного газа. Оператором проекта является совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи» «Русхимальянс». Помимо этого в рамках проекта предусмотрено создание газохимического комплекса по переработке многокомпонентного природного газа. Его оператором станет «Балтийский химический комплекс», дочерняя компания «Русгаздобычи».