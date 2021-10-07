Песков: увеличение поставок газа в Европу зависит от коммерческих договоренностей
Потенциал для увеличения поставок газа в Европу существует, все зависит от запросов со стороны европейских стран и коммерческих договоренностей, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, зависит ли возможность увеличения экспорта топлива от «Северного потока — 2».
«Нет, существуют же и сейчас альтернативные украинскому транзиту пути, которые прекрасно работают, которые гораздо более высокотехнологичные, более экологичные. Об этом, кстати говоря, говорил на совещании вчера президент. Поэтому потенциал есть, все зависит от запросов, контрактных обязательств и коммерческих договоренностей», — сказал Песков.
6 октября Путин провел совещание по вопросам энергетики. Президент поддержал идею увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на него в Европе. Однако, по его словам, это нужно делать не через спотовый рынок ЕС, а через Санкт-Петербургскую биржу. «Давайте сделаем это, обсудим. Если это собьет ажиотажный спрос, то можно это сделать. Только не в ущерб себе, конечно», — говорил президент.
Цена на газ в Европе бьет рекорды с начала августа, когда в середине месяца она впервые в истории достигла отметки в $600 за 1000 кубометров и с тех пор выросла более чем втрое. Это происходит на фоне установившейся безветренной погоды, которая привела к значительному падению ветрогенерации, а также низкого уровня заполненности континентальных ПХГ в преддверии отопительного сезона, нехватки СПГ и угля, а также неопределенности со сроками и объемами поставок по новому газопроводу «Северный поток — 2».