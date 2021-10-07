«Газпром» объяснил приостановку торговли газом на СПбМТСБ

По указанной причине суточный перебор от плана поставок достигал в сентябре 250 млн куб. м. При этом до приостановки поставок на торги спрос на газ был существенно ниже предложения, отметил Сухов. По его словам, с января «Газпром» заявил на бирже около 2 млрд куб. м газа в месяц, но при этом распродавал намного меньше. В частности, с января по август компания предлагала на бирже 16,7 млрд куб. м, а распродала только 4,3 млрд куб. м.