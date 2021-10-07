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«Газпром» объяснил приостановку торговли газом на СПбМТСБ

Ведомости

Причиной приостановки продажи газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в сентябре стало раннее включение отопления, заявил начальник департамента «Газпрома» Геннадий Сухов на сессии Петербургского международного газового форума.

«Газпром» не принимает участия в суточных торгах начиная с сентября. Да, приостановили. Никто не знал, что у нас с 12 сентября включат отопление, в том числе в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург», — цитирует ТАСС Сухова.

По указанной причине суточный перебор от плана поставок достигал в сентябре 250 млн куб. м. При этом до приостановки поставок на торги спрос на газ был существенно ниже предложения, отметил Сухов. По его словам, с января «Газпром» заявил на бирже около 2 млрд куб. м газа в месяц, но при этом распродавал намного меньше. В частности, с января по август компания предлагала на бирже 16,7 млрд куб. м, а распродала только 4,3 млрд куб. м.

Как пояснил представитель компании, причиной падения спроса стал рост стоимости газа. «С мая цена на бирже начала подрастать, и спрос на газ упал. Многие игроки закупают ресурсы газа на бирже в счет замещения объемов газа в долгосрочных контрактах. Не выбирают по долгосрочным, а закупают по краткосрочным», — сказал он.

Компания перестала выставлять заявки на продажу газа на суточных торгах с 9 августа после аварии на Уренгойском заводе. Тогда же «Газпром» уведомил потребителей о приостановке отгрузок сжиженных углеводородных газов (СУГ) по прямым договорам железнодорожным транспортом. В СПбМТСБ отмечали, что предложение газа «Газпромом» на торгах будет возобновлено по мере завершения восстановительных работ. 21 сентября ФАС направила «Газпрому» рекомендации по увеличению объемов реализации природного газа на биржевых торгах.

Ранее по теме: После аварии на Уренгойском заводе «Газпром» остановил поставки СУГ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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