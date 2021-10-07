«Газпром» объяснил приостановку торговли газом на СПбМТСБ
Причиной приостановки продажи газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в сентябре стало раннее включение отопления, заявил начальник департамента «Газпрома» Геннадий Сухов на сессии Петербургского международного газового форума.
По указанной причине суточный перебор от плана поставок достигал в сентябре 250 млн куб. м. При этом до приостановки поставок на торги спрос на газ был существенно ниже предложения, отметил Сухов. По его словам, с января «Газпром» заявил на бирже около 2 млрд куб. м газа в месяц, но при этом распродавал намного меньше. В частности, с января по август компания предлагала на бирже 16,7 млрд куб. м, а распродала только 4,3 млрд куб. м.
Как пояснил представитель компании, причиной падения спроса стал рост стоимости газа. «С мая цена на бирже начала подрастать, и спрос на газ упал. Многие игроки закупают ресурсы газа на бирже в счет замещения объемов газа в долгосрочных контрактах. Не выбирают по долгосрочным, а закупают по краткосрочным», — сказал он.
Компания перестала выставлять заявки на продажу газа на суточных торгах с 9 августа после аварии на Уренгойском заводе. Тогда же «Газпром» уведомил потребителей о приостановке отгрузок сжиженных углеводородных газов (СУГ) по прямым договорам железнодорожным транспортом. В СПбМТСБ отмечали, что предложение газа «Газпромом» на торгах будет возобновлено по мере завершения восстановительных работ. 21 сентября ФАС направила «Газпрому» рекомендации по увеличению объемов реализации природного газа на биржевых торгах.