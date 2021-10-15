«Коммерсантъ» сообщил о жалобах ритейлеров на нехватку персонала
Несколько крупных ритейлеров заявили о нехватке линейного персонала в магазинах, в том числе администраторов, кассиров и мерчандайзеров, сообщает «Коммерсантъ».
«Мы наблюдаем снижение количества предложений со стороны соискателей», — подтвердил HR директор Fix Price Антон Максименко.
В сети «Лента» сообщили, что укомплектованность штата варьируется от региона к в пределах 65-92%. В Decathlon рассказали о дефиците персонала в крупных городах.
По данным сервиса по поиску работы HeadHunter, число вакансий кассиров выросло в октябре на 196% в годовом выражении, мерчандайзеров — на 160%, а администраторов магазинов — на 377%. В сервисе SuperJob сообщили, что во второй месяц осени количество вакансий кассиров в магазины повседневного спроса (FMCG) увеличилось на 153%, мерчандайзеров — на 57%, администраторов магазинов — на 94%. При этом число резюме по этим профессиям сократилось в целом на 12–17% за год.
Эксперты связывают сложившуюся ситуацию с дефицитом трудовых мигрантов и уходом с рынка людей более старшего возраста из-за пандемии коронавируса. Кроме того, гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предположил, что дефицит кадров может быть обусловлен перетоком части сотрудников в онлайн-сегмент и курьерскую доставку.
Вице-президент Inventive Retail Group Ксения Васильева выразила мнение, что дело в сокращении работоспособного населения в России в целом из-за демографического кризиса 1990-х гг. В то же время коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий предположил, что ритейлерам может не хватать сотрудников из-за открытия новых крупных торговых точек.