«Коммерсантъ» сообщил о жалобах ритейлеров на нехватку персонала

По данным сервиса по поиску работы HeadHunter, число вакансий кассиров выросло в октябре на 196% в годовом выражении, мерчандайзеров — на 160%, а администраторов магазинов — на 377%. В сервисе SuperJob сообщили, что во второй месяц осени количество вакансий кассиров в магазины повседневного спроса (FMCG) увеличилось на 153%, мерчандайзеров — на 57%, администраторов магазинов — на 94%. При этом число резюме по этим профессиям сократилось в целом на 12–17% за год.