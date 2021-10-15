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«Коммерсантъ» сообщил о жалобах ритейлеров на нехватку персонала

Ведомости

Несколько крупных ритейлеров заявили о нехватке линейного персонала в магазинах, в том числе администраторов, кассиров и мерчандайзеров, сообщает «Коммерсантъ».

«Мы наблюдаем снижение количества предложений со стороны соискателей», — подтвердил HR директор Fix Price Антон Максименко. 

В сети «Лента» сообщили, что укомплектованность штата варьируется от региона к в пределах 65-92%. В Decathlon рассказали о дефиците персонала в крупных городах.

По данным сервиса по поиску работы HeadHunter, число вакансий кассиров выросло в октябре на 196% в годовом выражении, мерчандайзеров — на 160%, а администраторов магазинов — на 377%. В сервисе SuperJob сообщили, что во второй месяц осени количество вакансий кассиров в магазины повседневного спроса (FMCG) увеличилось на 153%, мерчандайзеров — на 57%, администраторов магазинов — на 94%. При этом число резюме по этим профессиям сократилось в целом на 12–17% за год. 

Эксперты связывают сложившуюся ситуацию с дефицитом трудовых мигрантов и уходом с рынка людей более старшего возраста из-за пандемии коронавируса. Кроме того, гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предположил, что дефицит кадров может быть обусловлен перетоком части сотрудников в онлайн-сегмент и курьерскую доставку.

Вице-президент Inventive Retail Group Ксения Васильева выразила мнение, что дело в сокращении работоспособного населения в России в целом из-за демографического кризиса 1990-х гг. В то же время коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий предположил, что ритейлерам может не хватать сотрудников из-за открытия новых крупных торговых точек. 

Ранее по теме: Рестораторы попросили упростить наем трудовых мигрантов из-за дефицита кадров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных