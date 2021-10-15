Круглогодичную навигацию по Севморпути начнут в 2023-2024 годах

Северный морской путь пролегает вдоль северных берегов России и соединяет европейские и дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек. Его длина составляет 5600 км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения. Навигация в восточном секторе СМП зимой сейчас невозможна без ледокольной проводки. Толщина льда там достигает 3 м. Поэтому для реализации проекта сегодня строится мощный ледокольный флот. Как писали «Ведомости», уже к 2024 г. объем перевозок грузов по Севморпути должен вырасти до 80 млн т с нынешних 33 млн, к 2030 г. – до 150 млн т.