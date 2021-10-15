Круглогодичную навигацию по Севморпути начнут в 2023-2024 годах
Навигация в течение всего года по Северному морскому пути начнется в 2023-2024 гг., сообщает ТАСС со ссылкой на министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.
«Круглогодичный транспортный коридор на основе Севморпути заработает в 2023-2024 гг.», — сказал он на полях Евразийского женского форума. По словам Чекункова, регулярные перевозки по Северному морскому пути начнутся в 2022 г. Новым этапом в запуске СМП станет начало в 2022 г. регулярных перевозок, в 2023-2024 гг. начнется круглогодичная навигация в высоких широтах, отметил министр.
В июне «Совкомфлот» уже назвал сроки начала круглогодичной навигации по Севморпути. Гендиректор Игорь Тонковидов называл вероятную дату начала с зимы 2023-2024 или 2024-2025 гг.
Северный морской путь пролегает вдоль северных берегов России и соединяет европейские и дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек. Его длина составляет 5600 км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения. Навигация в восточном секторе СМП зимой сейчас невозможна без ледокольной проводки. Толщина льда там достигает 3 м. Поэтому для реализации проекта сегодня строится мощный ледокольный флот. Как писали «Ведомости», уже к 2024 г. объем перевозок грузов по Севморпути должен вырасти до 80 млн т с нынешних 33 млн, к 2030 г. – до 150 млн т.
В начале августа «Росатом» подготовил концепцию единой платформы цифровых сервисов (ЕПЦС) для Севморпути (СМП). Она включает в себя общую архитектуру системы, определяет основных пользователей и поставщиков информации, рассказывал «Ведомостям» замдиректора дирекции СМП госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко. Он уточнял, что технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта обойдется в сумму порядка 2,9 млрд руб.