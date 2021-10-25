Paypal опровергла сообщения о покупке Pinterest
Международная электронная платежная система Paypal в настоящий момент не занимается сделкой по приобретению фотохостинга Pinterest, говорится в сообщении компании.
«В ответ на рыночные слухи о потенциальном приобретении Pinterest PayPal заявляет, что в настоящее время не занимается приобретением Pinterest», — сказано в сообщении.
О том, что Paypal обращался к Pinterest с вопросом о потенциальной сделке, 20 октября сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечалось, что стоимость покупки могла составить около $39 млрд из расчета стоимости одной акции в $70. В сегодняшнем сообщении Paypal не говорится, действительно ли она рассматривала возможность покупки фотохостинга.
После появления информации о сделке акции Pinterest резко подорожали. Если на закрытии 19 октября одна бумага компании стоила $55,58, то 20 октября ее цена доходила до $66. Торги того дня завершились на уровне $62,68. Однако затем акции стали постепенно дешеветь. Сегодня после того, как Paypal опровергла сведения о покупке фотохостинга, бумаги Pinterest на пре-маркете Нью-Йоркской фондовой биржи упали в цене на 11,5% — до $51,4.
Ранее, в феврале этого года, Financial Times сообщала, что покупкой Pinterest интересовалась Microsoft. Как отмечала газета, рыночная стоимость фотохостинга за время пандемии выросла на 600%, достигнув $51 млрд. Собеседники издания подчеркивали, что Pinterest заявляла о желании оставаться независимой компанией.
Paypal была создана в 1998 г. компанией Confinity. Позже, в результате слияния Confinity и X.com — финансовой компании, основанной Илоном Маском, — появилась PayPal Inc., которая начала обслуживать электронные аукционы, в том числе на eBay. В октябре 2002 г. PayPal была поглощена корпорацией eBay.