Paypal опровергла сообщения о покупке Pinterest

После появления информации о сделке акции Pinterest резко подорожали. Если на закрытии 19 октября одна бумага компании стоила $55,58, то 20 октября ее цена доходила до $66. Торги того дня завершились на уровне $62,68. Однако затем акции стали постепенно дешеветь. Сегодня после того, как Paypal опровергла сведения о покупке фотохостинга, бумаги Pinterest на пре-маркете Нью-Йоркской фондовой биржи упали в цене на 11,5% — до $51,4.