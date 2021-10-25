Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

Paypal опровергла сообщения о покупке Pinterest

Ведомости

Международная электронная платежная система Paypal в настоящий момент не занимается сделкой по приобретению фотохостинга Pinterest, говорится в сообщении компании.

«В ответ на рыночные слухи о потенциальном приобретении Pinterest PayPal заявляет, что в настоящее время не занимается приобретением Pinterest», — сказано в сообщении.

О том, что Paypal обращался к Pinterest с вопросом о потенциальной сделке, 20 октября сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечалось, что стоимость покупки могла составить около $39 млрд из расчета стоимости одной акции в $70. В сегодняшнем сообщении Paypal не говорится, действительно ли она рассматривала возможность покупки фотохостинга.

После появления информации о сделке акции Pinterest резко подорожали. Если на закрытии 19 октября одна бумага компании стоила $55,58, то 20 октября ее цена доходила до $66. Торги того дня завершились на уровне $62,68. Однако затем акции стали постепенно дешеветь. Сегодня после того, как Paypal опровергла сведения о покупке фотохостинга, бумаги Pinterest на пре-маркете Нью-Йоркской фондовой биржи упали в цене на 11,5% — до $51,4. 

Ранее, в феврале этого года, Financial Times сообщала, что покупкой Pinterest интересовалась Microsoft. Как отмечала газета, рыночная стоимость фотохостинга за время пандемии выросла на 600%, достигнув $51 млрд. Собеседники издания подчеркивали, что Pinterest заявляла о желании оставаться независимой компанией. 

Paypal была создана в 1998 г. компанией Confinity. Позже, в результате слияния Confinity и X.com — финансовой компании, основанной Илоном Маском, — появилась PayPal Inc., которая начала обслуживать электронные аукционы, в том числе на eBay. В октябре 2002 г. PayPal была поглощена корпорацией eBay. 

Ранее по теме: Bloomberg: PayPal рассматривает возможность покупки Pinterest

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных