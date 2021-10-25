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Правительство выделит 38,5 млрд рублей на гранты малому и среднему бизнесу

Ведомости

Правительство выделит около 38,5 млрд руб. на гранты для поддержки малого и среднего бизнеса и социально ориентированных НКО из наиболее пострадавших отраслей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Помощь получат компании из сферы гостиничного бизнеса, общепита, спорта, дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, развлечений и др.

«Сумма гранта будет рассчитываться исходя из одного минимального размера оплаты труда на каждого занятого и позволит в том числе обеспечить выплату заработных плат сотрудникам. Общий объём такой поддержки составит порядка 38,5 млрд руб.», — сказал Мишустин. Правительство рассчитывает, что такая мера поможет пострадавшим предприятиям покрыть часть выпадающей выручки и поддержать около 3 млн человек. 

Компании смогут подать заявки на гранты дистанционно в течение полутора месяцев с 1 ноября. Федеральная налоговая служба будет их принимать и обрабатывать, деньги начнут поступать с 15 ноября. 

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. При необходимости власти регионов могут продлить такой режим. Кроме того, власти объявили о мерах поддержки бизнеса. Предприятия смогут получить разовый грант и взять кредит под 3% годовых с рассрочкой. Потери бизнеса от нерабочих дней оцениваются в 4 млрд руб. в сутки.

Ранее по теме: Правительство обещало поддержку бизнесу во время антиковидных каникул

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных