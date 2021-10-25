Правительство выделит 38,5 млрд рублей на гранты малому и среднему бизнесу

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. При необходимости власти регионов могут продлить такой режим. Кроме того, власти объявили о мерах поддержки бизнеса. Предприятия смогут получить разовый грант и взять кредит под 3% годовых с рассрочкой. Потери бизнеса от нерабочих дней оцениваются в 4 млрд руб. в сутки.