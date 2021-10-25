Правительство выделит 38,5 млрд рублей на гранты малому и среднему бизнесу
Правительство выделит около 38,5 млрд руб. на гранты для поддержки малого и среднего бизнеса и социально ориентированных НКО из наиболее пострадавших отраслей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Помощь получат компании из сферы гостиничного бизнеса, общепита, спорта, дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, развлечений и др.
«Сумма гранта будет рассчитываться исходя из одного минимального размера оплаты труда на каждого занятого и позволит в том числе обеспечить выплату заработных плат сотрудникам. Общий объём такой поддержки составит порядка 38,5 млрд руб.», — сказал Мишустин. Правительство рассчитывает, что такая мера поможет пострадавшим предприятиям покрыть часть выпадающей выручки и поддержать около 3 млн человек.
Компании смогут подать заявки на гранты дистанционно в течение полутора месяцев с 1 ноября. Федеральная налоговая служба будет их принимать и обрабатывать, деньги начнут поступать с 15 ноября.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. При необходимости власти регионов могут продлить такой режим. Кроме того, власти объявили о мерах поддержки бизнеса. Предприятия смогут получить разовый грант и взять кредит под 3% годовых с рассрочкой. Потери бизнеса от нерабочих дней оцениваются в 4 млрд руб. в сутки.