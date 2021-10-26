В Facebook связали снижение доходов с новыми правилами Apple

25 октября американский технологический гигант опубликовал свою квартальную отчетность. Выручка компании по итогам III квартала выросла на 35% в годовом выражении, до $29,01 млрд. Этот самый низкий квартальный показатель с начала года, он также оказался ниже прогноза аналитиков в $29,57 млрд. На рекламу пришлось 97,4% всей выручки. Чистая прибыль выросла на 17% год к году, до $9,19 млрд (аналитики ожидали около $9,09 млрд). Это также наименьший показатель Facebook с начала года.