В Facebook связали снижение доходов с новыми правилами Apple
Facebook отчиталась о снижении доходов, связав сокращение темпов роста выручки с новой политикой конфиденциальности Apple. По итогам III квартала компания показала наименьший рост выручки за текущий год.
Нововведения появились еще в апреле, они позволяют пользователям отказаться от передачи персональных данных. Разработчик приложения или владелец сайта не может отслеживать уникальный идентификатор мобильного устройства Apple (IDFA) таких пользователей, а значит, не может видеть, какие действия совершает пользователь. Это снизило эффективность рекламных кампаний, а с ней — и доходы от рекламного бизнеса. По словам Сандберг, эффект от внедрения новой политики Apple наблюдался еще во II квартале, но набрал «критическую массу» только в июне — сентябре.
25 октября американский технологический гигант опубликовал свою квартальную отчетность. Выручка компании по итогам III квартала выросла на 35% в годовом выражении, до $29,01 млрд. Этот самый низкий квартальный показатель с начала года, он также оказался ниже прогноза аналитиков в $29,57 млрд. На рекламу пришлось 97,4% всей выручки. Чистая прибыль выросла на 17% год к году, до $9,19 млрд (аналитики ожидали около $9,09 млрд). Это также наименьший показатель Facebook с начала года.
В компании ожидают, что выручка в IV квартале будет в диапазоне от $31,5 млрд до $34 млрд, на нее также повлияют изменение политики конфиденциальности в iOS, макроэкономические факторы и пандемия COVID-19.
В сентябре Facebook уже сообщала о снижении эффективности рекламы в соцсети на 15%. В октябре акции компании упали на 5% после того, как Snap сообщила о потере пятой части капитализации из-за новых правил Apple.