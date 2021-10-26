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В Facebook связали снижение доходов с новыми правилами Apple

Ведомости

Facebook отчиталась о снижении доходов, связав сокращение темпов роста выручки с новой политикой конфиденциальности Apple. По итогам III квартала компания показала наименьший рост выручки за текущий год.

Операционный директор Facebook Шерил Сандберг в разговоре с инвесторами отметила, что компания столкнулась со сдерживающими факторами в июне — сентябре, в первую очередь из-за изменений в iOS 14, которые создали трудности и для других игроков в индустрии, в том числе для малого бизнеса.

Нововведения появились еще в апреле, они позволяют пользователям отказаться от передачи персональных данных. Разработчик приложения или владелец сайта не может отслеживать уникальный идентификатор мобильного устройства Apple (IDFA) таких пользователей, а значит, не может видеть, какие действия совершает пользователь. Это снизило эффективность рекламных кампаний, а с ней — и доходы от рекламного бизнеса. По словам Сандберг, эффект от внедрения новой политики Apple наблюдался еще во II квартале, но набрал «критическую массу» только в июне — сентябре. 

25 октября американский технологический гигант опубликовал свою квартальную отчетность. Выручка компании по итогам III квартала выросла на 35% в годовом выражении, до $29,01 млрд. Этот самый низкий квартальный показатель с начала года, он также оказался ниже прогноза аналитиков в $29,57 млрд. На рекламу пришлось 97,4% всей выручки. Чистая прибыль выросла на 17% год к году, до $9,19 млрд (аналитики ожидали около $9,09 млрд). Это также наименьший показатель Facebook с начала года.

В компании ожидают, что выручка в IV квартале будет в диапазоне от $31,5 млрд до $34 млрд, на нее также повлияют изменение политики конфиденциальности в iOS, макроэкономические факторы и пандемия COVID-19.

В сентябре Facebook уже сообщала о снижении эффективности рекламы в соцсети на 15%. В октябре акции компании упали на 5% после того, как Snap сообщила о потере пятой части капитализации из-за новых правил Apple.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных