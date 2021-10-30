Приставы начали принудительное взыскание штрафов с Facebook на 43 млн рублей
Сотрудники службы судебных приставов приступили к принудительному взысканию с Facebook штрафов на общую сумму 43 млн руб. за неудаление запрещенной информации. Об этом со ссылкой на электронный банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщает ТАСС. Информация о начале исполнительного производства по протоколам на 17 млн руб. появилась в субботу.
До этого приставы приступили к взысканию штрафов на сумму 26 млн руб. Основанием для штрафов стало решение 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы, признавшего Facebook виновным в административных правонарушениях. Компания отказывалась удалять запрещенную в РФ информацию и получила отказ на просьбу об отсрочке для выплаты штрафов на 17 млн руб. Ранее суд дал отсрочку Facebook для оплаты штрафа в 26 млн руб. до 4 октября.
В конце октября Роскомнадзор также вручил представителям Google протокол о штрафе за повторное неудаление запрещенной информации, максимальный размер взыскания может составить до 10% выручки компании в России. Претензии российских властей касаются размещения запрещенной информации на видеохостинге YouTube, который «систематически не выполняет требования по удалению материалов, содержащих запрещенную в РФ информацию».
YouTube не удалил свыше 2400 опасных для граждан России противоправных материалов, сообщали в пресс-службе Роскомнадзора. Среди таких материалов отмечаются публикации, пропагандирующие взгляды экстремистов, разжигающих религиозную рознь, а также «зацепинг» и «руфинг» как «пропагандирующих индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних».
С начала года российские суды активно штрафуют крупные интернет-компании – Twitter, Facebook, Google, TikTok и др. за неудаление запрещенной информации (ст. 13.41 КоАП РФ) или за хранение данных российских пользователей за пределами страны (ст. 13.11 КоАП РФ).
Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что его компания сменит название на Meta. По его словам, смена названия отражает стремление Facebook показать, что она состоит не только из социальной сети, но и из целого ряда других сервисов.