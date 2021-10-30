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Приставы начали принудительное взыскание штрафов с Facebook на 43 млн рублей

Ведомости

Сотрудники службы судебных приставов приступили к принудительному взысканию с Facebook штрафов на общую сумму 43 млн руб. за неудаление запрещенной информации. Об этом со ссылкой на электронный банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщает ТАСС. Информация о начале исполнительного производства по протоколам на 17 млн руб. появилась в субботу.

До этого приставы приступили к взысканию штрафов на сумму 26 млн руб. Основанием для штрафов стало решение 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы, признавшего Facebook виновным в административных правонарушениях. Компания отказывалась удалять запрещенную в РФ информацию и получила отказ на просьбу об отсрочке для выплаты штрафов на 17 млн руб.  Ранее суд дал отсрочку Facebook для оплаты штрафа в 26 млн руб. до 4 октября.

Ранее по теме: Корпорации Google вручили протокол с перспективой штрафа в 10% выручки

В конце октября Роскомнадзор также вручил представителям Google протокол о штрафе за повторное неудаление запрещенной информации, максимальный размер взыскания может составить до 10% выручки компании в России. Претензии российских властей касаются размещения запрещенной информации на видеохостинге YouTube, который «систематически не выполняет требования по удалению материалов, содержащих запрещенную в РФ информацию».

YouTube не удалил свыше 2400 опасных для граждан России противоправных материалов, сообщали в пресс-службе Роскомнадзора. Среди таких материалов отмечаются публикации, пропагандирующие взгляды экстремистов, разжигающих религиозную рознь, а также «зацепинг» и «руфинг» как «пропагандирующих индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних». 

С начала года российские суды активно штрафуют крупные интернет-компании – Twitter, Facebook, Google, TikTok и др. за неудаление запрещенной информации (ст. 13.41 КоАП РФ) или за хранение данных российских пользователей за пределами страны (ст. 13.11 КоАП РФ).

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что его компания сменит название на Meta. По его словам, смена названия отражает стремление Facebook показать, что она состоит не только из социальной сети, но и из целого ряда других сервисов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных