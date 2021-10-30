Приставы начали принудительное взыскание штрафов с Facebook на 43 млн рублей

До этого приставы приступили к взысканию штрафов на сумму 26 млн руб. Основанием для штрафов стало решение 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы, признавшего Facebook виновным в административных правонарушениях. Компания отказывалась удалять запрещенную в РФ информацию и получила отказ на просьбу об отсрочке для выплаты штрафов на 17 млн руб. Ранее суд дал отсрочку Facebook для оплаты штрафа в 26 млн руб. до 4 октября.