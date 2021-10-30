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«Летуаль» в Москве грозит закрытие на три месяца за нарушение режима нерабочих дней

Ведомости

Магазин «Летуаль» могут закрыть на 90 суток или оштрафовать на 300 000 руб. за продолжение деятельности в период нерабочих дней. Такое же наказание грозит магазину «Подружка», сообщил оперштаб.

Оба магазина работают в московском ТЦ «Авиапарк». 

«Кроме того, администрацией магазинов не приняты меры по соблюдению и организации санитарно-эпидемиологических требований», — говорится в сообщении.

Ранее по теме: В Москве и Подмосковье начались нерабочие дни

В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в Москве нерабочие дни объявили досрочно — с 28 октября по 7 ноября. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций в Москве, кроме тех, что обеспечивают функционирование городской инфраструктуры.

В большинстве регионов нерабочие дни начались 30 октября, а ограничения местные власти принимают не такие жесткие, вводя систему QR-кодов о вакцинации. Объявление нерабочих дней в Кремле объясняли попыткой «прервать цепочки заражений» коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных