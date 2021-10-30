«Летуаль» в Москве грозит закрытие на три месяца за нарушение режима нерабочих дней
Магазин «Летуаль» могут закрыть на 90 суток или оштрафовать на 300 000 руб. за продолжение деятельности в период нерабочих дней. Такое же наказание грозит магазину «Подружка», сообщил оперштаб.
Оба магазина работают в московском ТЦ «Авиапарк».
«Кроме того, администрацией магазинов не приняты меры по соблюдению и организации санитарно-эпидемиологических требований», — говорится в сообщении.
В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в Москве нерабочие дни объявили досрочно — с 28 октября по 7 ноября. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций в Москве, кроме тех, что обеспечивают функционирование городской инфраструктуры.
В большинстве регионов нерабочие дни начались 30 октября, а ограничения местные власти принимают не такие жесткие, вводя систему QR-кодов о вакцинации. Объявление нерабочих дней в Кремле объясняли попыткой «прервать цепочки заражений» коронавирусом.