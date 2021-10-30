«Летуаль» в Москве грозит закрытие на три месяца за нарушение режима нерабочих дней

В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в Москве нерабочие дни объявили досрочно — с 28 октября по 7 ноября. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций в Москве, кроме тех, что обеспечивают функционирование городской инфраструктуры.