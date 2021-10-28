В Москве и Подмосковье начались нерабочие дни
В Москве и Московской области 28 октября начались нерабочие дни, введенные из-за ситуации с коронавирусом. Продлятся ограничения как минимум до 7 ноября. В этот период в столице и области кафе и рестораны будут работать только на вынос, закроются школы, непродовольственные магазины, салоны красоты, бассейны автосервисы, шиномонтажи, кинотеатры.
Продолжат работать поликлиники и больницы, в том числе частные, пункты вакцинации в торговых центрах и МФЦ, продуктовые магазины, общественный транспорт и аптеки. Театры и музеи можно будет посещать только с QR-кодом, который подтверждает вакцинацию или перенесенный COVID-19.
Период нерабочих дней также начался в Калининградской, Ростовской, Смоленской областях и Хакасии. В этих регионах будет ограничена работа предприятий и ТЦ, а в Хакасии ввели комендантский час и остановили общественный транспорт.
Указ о нерабочих днях в России 20 октября подписал президент России Владимир Путин на фоне новой вспышки заражений коронавирусом. При этом в регионах власти могут объявить о выходных раньше или продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с заболеваемостью. В оперштабе Москвы по борьбе с коронавирусом заявили об отсутствии планов продлять нерабочие дни в городе после 7 ноября.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что в Москве нет локдауна и вводить его не планируется.
Объявление нерабочих дней в Кремле объясняли попыткой «прервать цепочки заражений» коронавирусом. Момент для объявления новых антиковидных мер был выбран после того, как с середины сентября в стране начала ухудшаться статистика заболеваемости COVID-19. Суточный прирост умерших от коронавируса на 27 октября стал пиковым с начала пандемии – 1123 человека, а количество заразившихся достигло 36 582, сообщал федеральный оперштаб. При этом по уровню вакцинации на 100 000 человек Россия занимает 96-е место в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.