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В Москве и Подмосковье начались нерабочие дни

Ведомости

В Москве и Московской области 28 октября начались нерабочие дни, введенные из-за ситуации с коронавирусом. Продлятся ограничения как минимум до 7 ноября. В этот период в столице и области кафе и рестораны будут работать только на вынос, закроются школы, непродовольственные магазины, салоны красоты, бассейны автосервисы, шиномонтажи, кинотеатры.

Продолжат работать поликлиники и больницы, в том числе частные, пункты вакцинации в торговых центрах и МФЦ, продуктовые магазины, общественный транспорт и аптеки. Театры и музеи можно будет посещать только с QR-кодом, который подтверждает вакцинацию или перенесенный COVID-19.

Период нерабочих дней также начался в Калининградской, Ростовской, Смоленской областях и Хакасии. В этих регионах будет ограничена работа предприятий и ТЦ, а в Хакасии ввели комендантский час и остановили общественный транспорт. 

Указ о нерабочих днях в России 20 октября подписал президент России Владимир Путин на фоне новой вспышки заражений коронавирусом. При этом в регионах власти могут объявить о выходных раньше или продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с заболеваемостью. В оперштабе Москвы по борьбе с коронавирусом заявили об отсутствии планов продлять нерабочие дни в городе после 7 ноября.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что в Москве нет локдауна и вводить его не планируется. 

Объявление нерабочих дней в Кремле объясняли попыткой «прервать цепочки заражений» коронавирусом. Момент для объявления новых антиковидных мер был выбран после того, как с середины сентября в стране начала ухудшаться статистика заболеваемости COVID-19. Суточный прирост умерших от коронавируса на 27 октября стал пиковым с начала пандемии – 1123 человека, а количество заразившихся достигло 36 582, сообщал федеральный оперштаб. При этом по уровню вакцинации на 100 000 человек Россия занимает 96-е место в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Ранее по теме: В Кремле рассчитывают «прервать цепочки заражений» COVID-19 в нерабочие дни

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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