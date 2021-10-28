В Москве и Подмосковье начались нерабочие дни

Указ о нерабочих днях в России 20 октября подписал президент России Владимир Путин на фоне новой вспышки заражений коронавирусом. При этом в регионах власти могут объявить о выходных раньше или продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с заболеваемостью. В оперштабе Москвы по борьбе с коронавирусом заявили об отсутствии планов продлять нерабочие дни в городе после 7 ноября.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что в Москве нет локдауна и вводить его не планируется.