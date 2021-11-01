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Акционеры UC Rusal договорились выделить менее экологичные активы в отдельную группу

Ведомости

Основные акционеры UC Rusal — En+ (56,88%) и Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Балаватника (25,72%) — договорились о выделении активов компании с высоким углеродным следом в отдельную структуру. Об этом говорится в сообщении En+. 

«Оба акционера считают, что при условии соблюдения всех необходимых корпоративных процедур "Русалу" необходимо продолжить планирование и осуществление мероприятий, включая предполагаемое выделение, направленных на достижение цели по обеспечению углеродной нейтральности в 2050 г.», — следует из сообщения. 

В En+ ожидают, что при условии получения необходимых корпоративных одобрений, а также одобрений от акционеров и регуляторов, выделение будет завершено во второй половине 2022 г., когда будет подана заявка на листинг для новой выделенной компании на Мосбирже. 

В конце мая UC Rusal, основанная бизнесменом Олегом Дерипаской, объявила о намерении выделить производства с высоким углеродным следом, которым требуется дорогостоящая модернизация для снижения выбросов, в отдельную группу.

«Чистые» активы останутся в основной структуре, предполагалось, что она сменит название на AL+, а войти в нее должны были российские глиноземные активы (Ачинский, Богословский, Уральский, Пикалевский) и алюминиевые заводы (Братский, Иркутский, Новокузнецкий, Волгоградский и Кандалакшский), которые задействованы в поставках в страны с высокими экологическими требованиями (США и члены Евросоюза). Sual Partners  в конце мая выступала против такого разделения бизнеса, а в конце июня заблокировала решение о переименовании компании  на годовом собрании акционеров. 

Ранее по теме: UC Rusal станет Al+ и выделит менее экологичные активы в отдельную структуру

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных