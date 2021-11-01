Акционеры UC Rusal договорились выделить менее экологичные активы в отдельную группу

«Чистые» активы останутся в основной структуре, предполагалось, что она сменит название на AL+, а войти в нее должны были российские глиноземные активы (Ачинский, Богословский, Уральский, Пикалевский) и алюминиевые заводы (Братский, Иркутский, Новокузнецкий, Волгоградский и Кандалакшский), которые задействованы в поставках в страны с высокими экологическими требованиями (США и члены Евросоюза). Sual Partners в конце мая выступала против такого разделения бизнеса, а в конце июня заблокировала решение о переименовании компании на годовом собрании акционеров.