Акционеры UC Rusal договорились выделить менее экологичные активы в отдельную группу
Основные акционеры UC Rusal — En+ (56,88%) и Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Балаватника (25,72%) — договорились о выделении активов компании с высоким углеродным следом в отдельную структуру. Об этом говорится в сообщении En+.
«Оба акционера считают, что при условии соблюдения всех необходимых корпоративных процедур "Русалу" необходимо продолжить планирование и осуществление мероприятий, включая предполагаемое выделение, направленных на достижение цели по обеспечению углеродной нейтральности в 2050 г.», — следует из сообщения.
В En+ ожидают, что при условии получения необходимых корпоративных одобрений, а также одобрений от акционеров и регуляторов, выделение будет завершено во второй половине 2022 г., когда будет подана заявка на листинг для новой выделенной компании на Мосбирже.
В конце мая UC Rusal, основанная бизнесменом Олегом Дерипаской, объявила о намерении выделить производства с высоким углеродным следом, которым требуется дорогостоящая модернизация для снижения выбросов, в отдельную группу.
«Чистые» активы останутся в основной структуре, предполагалось, что она сменит название на AL+, а войти в нее должны были российские глиноземные активы (Ачинский, Богословский, Уральский, Пикалевский) и алюминиевые заводы (Братский, Иркутский, Новокузнецкий, Волгоградский и Кандалакшский), которые задействованы в поставках в страны с высокими экологическими требованиями (США и члены Евросоюза). Sual Partners в конце мая выступала против такого разделения бизнеса, а в конце июня заблокировала решение о переименовании компании на годовом собрании акционеров.