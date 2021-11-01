Премьер Чехии призвал договориться с Россией о долгосрочных контрактах на газ

«Газопровод "Северный поток" — вложение денег "Газпрома" и западноевропейских компаний. Он был построен и должен использоваться, так что я думаю, что Европа должна договариваться о долгосрочных контрактах [на газ] с Россией, поскольку поставки газа — большое преимущество как для России, так и для Европы. Поэтому необходимы двусторонние переговоры и соглашения. Блокирование транзитных мощностей [»Северного потока — 2» европейскими политиками] не принесет ничего России, но ничего не получит и Европа», — сказал Бабиш в шотландском Глазго, где проходит 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.