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Премьер Чехии призвал договориться с Россией о долгосрочных контрактах на газ

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Странам Европы необходимо договориться с Москвой о долгосрочных контрактах на поставку газа и использовать мощности газопровода «Северный поток — 2», сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

«Газопровод "Северный поток" — вложение денег "Газпрома" и западноевропейских компаний. Он был построен и должен использоваться, так что я думаю, что Европа должна договариваться о долгосрочных контрактах [на газ] с Россией, поскольку поставки газа — большое преимущество как для России, так и для Европы. Поэтому необходимы двусторонние переговоры и соглашения. Блокирование транзитных мощностей [»Северного потока — 2» европейскими политиками] не принесет ничего России, но ничего не получит и Европа», — сказал Бабиш в шотландском Глазго, где проходит 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Строительство проекта было завершено 10 сентября — на полтора года позднее запланированного срока. Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG (принадлежит «Газпрому») уже пустила по первой нитке газопровода технический газ, вторую нитку могут заполнить до конца года.

Теперь оператору предстоит сертификация газопровода — сначала в Федеральном сетевом агентстве Германии, затем в Еврокомиссии. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что разрешение на запуск газопровода от регулятора может быть получено к началу 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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