Премьер Чехии призвал договориться с Россией о долгосрочных контрактах на газ
Странам Европы необходимо договориться с Москвой о долгосрочных контрактах на поставку газа и использовать мощности газопровода «Северный поток — 2», сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.
«Газопровод "Северный поток" — вложение денег "Газпрома" и западноевропейских компаний. Он был построен и должен использоваться, так что я думаю, что Европа должна договариваться о долгосрочных контрактах [на газ] с Россией, поскольку поставки газа — большое преимущество как для России, так и для Европы. Поэтому необходимы двусторонние переговоры и соглашения. Блокирование транзитных мощностей [»Северного потока — 2» европейскими политиками] не принесет ничего России, но ничего не получит и Европа», — сказал Бабиш в шотландском Глазго, где проходит 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Строительство проекта было завершено 10 сентября — на полтора года позднее запланированного срока. Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG (принадлежит «Газпрому») уже пустила по первой нитке газопровода технический газ, вторую нитку могут заполнить до конца года.
Теперь оператору предстоит сертификация газопровода — сначала в Федеральном сетевом агентстве Германии, затем в Еврокомиссии. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что разрешение на запуск газопровода от регулятора может быть получено к началу 2022 г.