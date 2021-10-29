Госдеп США поприветствовал решение России увеличить поставки газа в Европу

27 октября президент России Владимир Путин поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру увеличить объемы газа в ПХГ в Европе после того, как будут наполнены российские хранилища. Миллер заявил, что поручение будет выполнено. После этого цена ноябрьского фьючерса на TFF на бирже ICE Futures снизилась до $1015 за 1000 куб. м. Перед заявлением Миллера цена на газ составляла $1048 за 1000 куб. м, а днем ранее торги закрылись на отметке $1062 за 1000 куб. м.