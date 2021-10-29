Госдеп США поприветствовал решение России увеличить поставки газа в Европу
Американская сторона приветствует решение России увеличить поставки газа в Европу, но хотела бы, чтобы это произошло на месяц раньше, заявил представитель госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.
«Я был рад, когда услышал слова [президента России Владимира] Путина о том, что 8 ноября они смогут наполнять хранилища в Европе, мне просто хотелось бы, чтобы это произошло 8 октября», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). По его словам, ЕС нужно уходить от потребления российского газа.
Также он отметил, что Россия не провоцировала нынешний энергетический кризис в Европе, но и не приняла мер для его смягчения. «Давайте говорить прямо: Россия не спровоцировала газовый кризис в Европе. Он случился вследствие различных факторов, часть из которых никто не мог проконтролировать», — добавил Хохштейн.
В сентябре депутаты Европейского парламента призвали провести расследование в отношении действий «Газпрома», которые могли привести к росту цен на газ в Европе. Цены росли на фоне безветренной погоды, которая привела к серьезному падению ветрогенерации, приближения отопительного сезона и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, 10 сентября Путин заявил, что топливо дорожает из-за политики Еврокомиссии с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ.
15 сентября «Газпром» сообщил, что запасы газа в европейских подземных хранилищах находятся на минимальном уровне за многие годы. По состоянию на 13 сентября отставание по наполненности по сравнению с прошлым годом составляло 22,8 млрд куб. м газа.
27 октября президент России Владимир Путин поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру увеличить объемы газа в ПХГ в Европе после того, как будут наполнены российские хранилища. Миллер заявил, что поручение будет выполнено. После этого цена ноябрьского фьючерса на TFF на бирже ICE Futures снизилась до $1015 за 1000 куб. м. Перед заявлением Миллера цена на газ составляла $1048 за 1000 куб. м, а днем ранее торги закрылись на отметке $1062 за 1000 куб. м.