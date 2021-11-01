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Стоимость криптовалюты Squid обрушилась на 100%

Ведомости

Стоимость созданной по мотивам сериала «Игра в кальмара» криптовалюты Squid обрушилась на 100%, ее создатели смогли вывести $2,1 млн средств людей, который купили эту фейковую цифровую монету. Сайт, на котором продавали токены, был удален, сообщает Gizmodo.

Согласно данным портала CoinMarketCap, криптовалюта достигла максимума в $2861, однако впоследствии ее стоимость упала до $0. При этом держатели Squid не имели возможности продавать свои монеты.

Издание отмечает, что этот вид кражи, обычно называемый криптоинвесторами «вытягиванием ковра», происходит, когда создатели криптовалюты быстро продают свои монеты за реальные деньги, истощая пул ликвидности на бирже.

По данным издания, запуск данной криптовалюты сопровождался рядом странностей, которые свидетельствовали о том, что речь идет об афере: вся информация была размещена на веб-сайте трехнедельной давности, который содержал орфографические и грамматические ошибки. Позднее веб-сайт исчез вместе со всеми другими страницами в социальных сетях, созданными мошенниками.

Squid был выпущен как эксклюзивная валюта для онлайн-игры по мотивам шоу, которая, как сообщалось, начнется в ноябре. Для участия в каждом из шести раундов нужно было заплатить определенную сумму в токенах, которая возрастает по мере приближения к финалу. Предпродажи цифровой монеты Squid («кальмар») стартовали 20 октября. 

Сериал «Игра в кальмара», повествующий о смертельном соревновании 456 взрослых за главный приз в $38,5 млн, в октябре стал самым популярным сериалом в истории стримингового сервиса Netflix, собрав 111 млн поклонников.

Ранее по теме: Курс криптовалюты сериала «Игра в кальмара» вырос на 3300% за двое суток

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных