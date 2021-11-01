Стоимость криптовалюты Squid обрушилась на 100%

Squid был выпущен как эксклюзивная валюта для онлайн-игры по мотивам шоу, которая, как сообщалось, начнется в ноябре. Для участия в каждом из шести раундов нужно было заплатить определенную сумму в токенах, которая возрастает по мере приближения к финалу. Предпродажи цифровой монеты Squid («кальмар») стартовали 20 октября.