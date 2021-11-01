Стоимость криптовалюты Squid обрушилась на 100%
Стоимость созданной по мотивам сериала «Игра в кальмара» криптовалюты Squid обрушилась на 100%, ее создатели смогли вывести $2,1 млн средств людей, который купили эту фейковую цифровую монету. Сайт, на котором продавали токены, был удален, сообщает Gizmodo.
Согласно данным портала CoinMarketCap, криптовалюта достигла максимума в $2861, однако впоследствии ее стоимость упала до $0. При этом держатели Squid не имели возможности продавать свои монеты.
Издание отмечает, что этот вид кражи, обычно называемый криптоинвесторами «вытягиванием ковра», происходит, когда создатели криптовалюты быстро продают свои монеты за реальные деньги, истощая пул ликвидности на бирже.
По данным издания, запуск данной криптовалюты сопровождался рядом странностей, которые свидетельствовали о том, что речь идет об афере: вся информация была размещена на веб-сайте трехнедельной давности, который содержал орфографические и грамматические ошибки. Позднее веб-сайт исчез вместе со всеми другими страницами в социальных сетях, созданными мошенниками.
Squid был выпущен как эксклюзивная валюта для онлайн-игры по мотивам шоу, которая, как сообщалось, начнется в ноябре. Для участия в каждом из шести раундов нужно было заплатить определенную сумму в токенах, которая возрастает по мере приближения к финалу. Предпродажи цифровой монеты Squid («кальмар») стартовали 20 октября.
Сериал «Игра в кальмара», повествующий о смертельном соревновании 456 взрослых за главный приз в $38,5 млн, в октябре стал самым популярным сериалом в истории стримингового сервиса Netflix, собрав 111 млн поклонников.